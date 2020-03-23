ترامب يوقع تشريعا لتطبيق نظام التعليم عن بعد في عدد من الولايات

كتب أيمن رمضان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه وقع تشريعا لتطبيق نظام التعليم عن بعد في عدد من الولايات، وتابع:"حصلنا على موافقة مسبقة لإعلان حالة الطوارئ في ولاية نيويورك".

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفى له، أنه كورونا عدو شرس بشكل غير مسبوق، وتابع:" 144 دولة في هذه اللحظة تواجه هذا الفيروس الصينى، ولم نشهد عدو شرس مثله، ولكننا سوف ننتصر ونجعل الاقتصاد الأمريكي يقف على قدميه مرة أخرى".

واستكمل قائلا:" لا يوجد قوة تتفوق على قدرة الشعب الأمريكي في وحدة وتكاتفه.. الحرس الوطني سيتدخل لمساعدة نيويورك لأننا نواجه محنة حقيقية ..نحن في حالة حرب بالمعنى الحرفى"، مشيراً إلى أن إرسال المساعدات الطبية إلى ولاية كاليفورنيا ستصل خلال 24 ساعة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال إن السلطات الفيدرالية ستستعين بالحرس الوطني لمواجهة فيروس كورونا، "كوفيد 19" فى نيويورك، لافتاً إلى أن هناك إمدادات طبية كبيرة تتوجه إلى الولايات لمواجهة، مشيراً إلى أن أمريكا تسعى للاستجابة لحاجيات الولايات المتضررة ، وتابع: "الحرس الوطني سيتدخل لمساعدة نيويورك".

وأكد "ترامب"، أنه من الضرورى احترام توجيهات السلطات لمواجهة العدو الخفى "كورونا"، وتابع:"أن كافة حكام الولايات سيضطلعون بمهامهم بالتعاون مع الحرس الوطنى لإنقاذ حياة الناس".