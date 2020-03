ترامب ينصح الأمريكيين: الجميع فى حرب مع عدو خفى واستخداموا المعقمات.. فيديو

وكالات

قدم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فى تسجيل مصور، اليوم ، الاثنين، شكره للأمريكيين خاصة في ظل ما تشهده البلاد من أزمة فيروس كورونا المستجد، والذين أظهروا تماسكهم مع بعضهم البعض.

ووفقا لما نشره موقع "الحرة"، أضاف أن جميع الدول حول العالم تشاهد ما يحصل فى الولايات المتحدة، ولكن جميع الدول لديها مشاكل فى التعامل مع هذه الأزمة، معتبرا أن الجميع فى حرب مع عدو خفى.

وقدم ترامب النصحية للأمريكيين بضرورة التقيد بالتعليمات الصحية، مكررا أهمية غسل الأيدى واستخدام المعقمات، مؤكدا ضرورة الالتزام بالحفاظ على المسافة الآمنة لمنع انتشار الفيروس.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستتجاوز هذه الأزمة بقوة وتماسك الجميع.

STRONG & UNITED, WE WILL PREVAIL! GOD BLESS THE USA!!pic.twitter.com/T6UCyaPRIy

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 23, 2020

وأصبحت الولايات المتحدة من أكثر الدول التي تضم مصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث توفي 416 شخصا وأُصيب أكثر من 33 ألف شخص.

وكان ترامب قد أعلن الأحد البدء بإنشاء مستشفيات ميدانية على نحو عاجل، تتسع لأربعة آلاف سرير، في الولايات الأمريكية الأكثر تضررا من جراء فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفى فى البيت الأبيض إنه "أمر" وكالة إدارة الطوارئ الأمريكية بإنشاء مستشفيات فدرالية مخصصة لحالات الطوارئ بسعة ألف سرير في ولاية نيويورك وألفي سرير في كاليفورنيا وألف سرير في ولاية واشنطن.

وفي وقت سابق، استبعد ترامب فرض اجراءات عزل تام على أراضي كل البلاد في الوقت الراهن، في وقت أعلنت بنسلفانيا ونيفادا وقف كل الأنشطة غير الأساسية لتحذو بذلك حذو كاليفورنيا ونيويورك ونيوجيرسي وإيلينوي.

وبالتالي باتت أكبر ثلاث مدن في الولايات المتحدة، نيويورك ولوس انجلوس وشيكاغو متوقفة عن الأنشطة حيث عزل حوالي مئة مليون شخص أنفسهم في منازلهم.

وقال حاكم ولاية نيويورك الأميركية أندرو كومو "نحن في الحجر الصحي"، مؤكدا أنه "الإجراء الأكثر تشددا الذي يمكن أن نتخذه".