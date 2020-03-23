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ترامب يعلن حالة الطوارئ الطبية فى الولايات المتحدة المتضررة بفيروس كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 12:49 ص
ترامب يعلن حالة الطوارئ الطبية فى الولايات المتحدة المتضررة بفيروس كورونا ترامب
إبراهيم سعيد

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أعلن الرئيس الامريكىدونالد ترامب، عاجل، مساء الأحد، حالة الطواري الطبية فى الولايات المتحدة المتضررة بفيروس كورونا وعلى جميع المختبرات التجارية أعطاء الأولوية لفحص كورونا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن السلطات الفيدرالية ستستعين بالحرس الوطني لمواجهة فيروس كورونا، "كوفيد 19" فى نيويورك، لافتاً إلى أن هناك إمدادات طبية كبيرة تتوجه إلى الولايات لمواجهة.
 
وأضاف "ترامب"، خلال مؤتمر صحفى له، أن أمريكا تسعى للاستجابة لحاجيات الولايات المتضررة ، وتابع: "الحرس الوطني سيتدخل لمساعدة نيويورك".
 
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لى جيان، قد أعاد اليوم الأحد، نشر تغريدات حول منشأ فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتى ترجح أن الفيروس موجود فى الولايات المتحدة منذ فترة، وجاء نص التدوينات التى أعاد متحدث الخارجية الصينية نشرها اليوم نقلا عن حسابات لأمريكيين، كالتالى "أعتقد حقا أن (كوفيد-19) كان هنا فى أمريكا لفترة من الوقت.. هل تتذكرون يا رفاق كيف كان حال جميع المرضى خلال فترة الأعياد أوائل يناير؟ كيف كان الجميع يقولون إنها الأنفلونزا وأن جرعات علاجها غير فعالة؟".
 
 
 
ويأتى إعادة نشر هذه التغريدات فى وقت تتصاعد فيه التوترات بين بكين وواشنطن بشكل كبير حول منشأ الفيروس، لاسيما بعد إلقاء كبار المسؤولين الأمريكيين اللائمة على الصين فى انتشار وباء (كوفيد-19).

ترامب

فيروس كورونا

كورونا

السلطات الفيدرالية

أخبار عاجلة

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