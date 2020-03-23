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ترامب يثق بقدرة شينزو آبى على اتخاذ القرار المناسب بشأن الأولمبياد

الإثنين، 23 مارس 2020 02:10 م
ترامب يثق بقدرة شينزو آبى على اتخاذ القرار المناسب بشأن الأولمبياد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الإثنين إن الولايات المتحدة "ستسترشد" بالقرار اليابانى بشأن تنظيم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية فى موعدها من عدمه فى ظل تفشى فيروس كورونا حول العالم وانسحاب كندا وأستراليا من الدورة.

وكتب الرئيس الأمريكي عبر تويتر "سنسترشد بتوجيهات رئيس الوزراء الياباني آبي وهو صديق مخلص للولايات المتحدة وهو رجل أدى عملا رائعا على مستوى الاستعداد لاستضافة الأولمبياد. وبالنسبة لإقامة الدورة الأولمبية في اليابان فإنه سيتخذ القرار المناسب في هذا الشأن."

ومن جانبه، اعترفت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو الصيفى 2020 اليوم الإثنين بأنها تبحث خيار تأجيل الدورة الأولمبية الصيفية المقبلة إلى تاريخ لاحق بسبب تفشى فيروس كورونا.

وجاء هذا الموقف الجديد للجنة المنظمة للألعاب بعد أسابيع من الإصرار على إقامة الحدث الرياضى الكبير فى موعده ودون أى تغيير فى الخطط بداية من 24 يوليو المقبل وحتى 9 أغسطس التالى.

 

وقال رئيس اللجنة المنظمة يوشيرو مورى فى مؤتمر صحفى "لم نقرر بعد تأجيل الألعاب. لكن لا يمكننا النظر فى ذلك باعتباره خيارا واقعيا أيضا."

وأضاف المسؤول اليابانى "لا يمكننى الإصرار على إقامة الدورة حسب الخطط المقررة" فى ظل سرعة تفشى الفيروس وتأثيرات هذه الأزمة حول العالم.

 
 

دونالد ترامب

شينزو آبى

أولمبياد طوكيو

اليابان

كورونا

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