اليوم السابع
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تراجع بورصة دبى بنسبة 3.78% بختام تعاملات الاثنين..وهبوط 25 سهماً

الإثنين، 23 مارس 2020 01:07 م
تراجع بورصة دبى بنسبة 3.78% بختام تعاملات الاثنين..وهبوط 25 سهماً بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 3.78% خاسراً 67.39 نقطة ليغلق عند مستوى 1714.43 نقطة، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط.
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 176.7 مليون سهم محققة ما قيمته 217.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 3083 صفقة لعدد 30 سهما، وارتفعت 4 أسهم، فيما انخفض 25 سهما، واستقر سهم واحد.
 
وتراجعت 8 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 4.76%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 4.57%، تلاه قطاع النقل بنسبة 4.51%، ثم قطاع السلع بنسبة 4.26%، ثم قطاع البنوك بنسبة 3.36%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 3.03%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.71%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.21%.
 
 وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.77%، ثم سهم شركة مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.09%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 5%، ثم سهم شركة دبى للاستثمار بنسبة 5%، فيما تصدر سهم بنك دبى التجارى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 26.1 مليون ورقة بقيمة 104.8 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 3.15%.
 
وفى سياق متصل أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة، عن عقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل الموافق 25 مارس الجارى، لمناقشة جدول الأعمال المتضمن افتتاح الجلسة واستكمال النصاب القانونى، مراجعة البيانات المالية السنوية المدققة للفترة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019 واعتمادها.
 
كما أعلنت الشركة، عن عقد اجتماع الجمعية العمومية يوم الأحد الموافق 29 مارس الجارى، دون حضور شخصى للمساهمين، وفقاً لتعليمات هيئة الأوراق المالية والسلعية.
 
وفى نفس السياق قرر مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية، تعديل توقيت انعقاد مجلس الإدارة من الساعة 2 ظهراً إلى الساعة 10 صباحاً.
 

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