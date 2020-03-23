اليوم السابع
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تراجع بورصة دبى بنسبة 2.70% بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

الإثنين، 23 مارس 2020 10:16 ص
تراجع بورصة دبى بنسبة 2.70% بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 2.70% خاسراً 48.26 نقطة ليصل إلى مستوى 1733.56 نقطة، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط.
 
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 83.7 مليون سهم محققة ما قيمته 57.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 1232 صفقة لعدد 25 سهما، وانخفض 23 سهما، واستقر سهمين.
 
وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 4.46%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 3.40%، تلاه قطاع النقل بنسبة 3.37%، ثم قطاع العقارات بنسبة 2.68%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.62%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.11%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.81%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.35%.
 
 
وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 5%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5%، فيما تصدر سهم بنك دبى التجارى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 3.8 مليون ورقة بقيمة 15.4 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 0.97%.
 
وفى سياق متصل أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة، عن عقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل الموافق 25 مارس الجارى، لمناقشة جدول الأعمال المتضمن افتتاح الجلسة واستكمال النصاب القانونى، مراجعة البيانات المالية السنوية المدققة للفترة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019 واعتمادها.
 
كما أعلنت الشركة، عن عقد اجتماع الجمعية العمومية يوم الأحد الموافق 29 مارس الجارى، دون حضور شخصى للمساهمين، وفقاً لتعليمات هيئة الأوراق المالية والسلعية.

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