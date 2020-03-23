اليوم السابع
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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 2.94% بجلسة الاثنين

الإثنين، 23 مارس 2020 03:27 م
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 2.94% بجلسة الاثنين بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 2.94% خاسراً 181.68 نقطة ليغلق عند مستوى 5990.23 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 6.52% خاسراً 364.94 نقطة ليغلق عند مستوى 5229.04 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 190.4 مليون سهم بقيمة 4.1 مليار ريال، وارتفع 26 سهما، فيما تراجع 166 سهما.
 
وتراجع 20 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 7.18%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 6.47%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 5.86%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 5.09%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 4.68%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 4.57%، ثم قطاع النقل بنسبة 4.26%، تلاه قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 3.90%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.73%، ثم قطاع البنوك بنسبة 3.14%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.91%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.79%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.33%، فيما ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 6.87%.
 
وجاء سهم "معدنية"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 9.98%، ثم سهم "الوطنية" بنسبة 9.95%، ثم سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 9.93%، فيما جاء سهم "أسترا الصناعية" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 10%، ثم سهم "تبوك الزراعية" بنسبة 9.93%، ثم سهم "الوطنية للتعليم" بنسبة 9.86%.
 
وفى سياق متصل، أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية عن تطبيق التخفيض فى كمية الأوراق المالية لشركة تبوك للتنمية الزراعية، على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الاثنين.
 
فيما أعلنت شركة السوق المالية السعودية-تداول، عن تحديث الأسهم الحرة لجميع الشركات، وذلك من بداية التداول فى يوم الأحد الموافق 29 مارس، وانضمام أسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية إلى مؤشر السوق الرئيسية، ومؤشر الرعاية الصحية.
 

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