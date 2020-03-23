تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 2%.. وصعود قطاع الأدوية وحيدا

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.99% خاسراً 122.57 نقطة ليصل إلى مستوى 6049.34 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 3.55% خاسراً 198.35 نقطة ليصل إلى مستوى 5412.29 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 84.5 مليون سهم بقيمة 1.8 مليار ريال، وارتفع 24 سهما، فيما تراجع 163 سهما.

وتراجع 20 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 4.74%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 4.35%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 3.65%، ثم قطاع النقل بنسبة 3.54%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.49%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.18%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 3.15%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 3.06%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.93%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.49%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.30%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 2.24%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة بنسبة 1.75%، فيما ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 6.68%.

وجاء سهم "الوطنية"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 9.95%، ثم سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 8.81%، ثم سهم "معدنية" بنسبة 7.16%، فيما جاء سهم "الوطنية للتعليم" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 9.68%، ثم سهم "تبوك الزراعية" بنسبة 9.53%، ثم سهم "الدريس" بنسبة 7.58%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية، عن تطبيق التخفيض فى كمية الأوراق المالية لشركة تبوك للتنمية الزراعية، على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الاثنين.