كما انخفض مؤشر " سينسكس " الهندي بنسبة بلغت 9 % مسجلا 26509 نقطة. بينما حافظ مؤشر "نيكي " الياباني على ثباته وسط موجة التراجعات الٱسيوية، بدعم تصريحات لرئيس الوزراء الياباني شينزوا آبي المح خلالها بإمكانية تأجيل إقامة أولمبياد طوكيو، ليختتم المؤشر تداولات اليوم مرتفعا 2.02% ليصل إلى 16887 نقط

وقال آبي أن تأجيل أولمبياد طوكيو قد يصبح خيارا متاحا وذلك في ظل الضغوط المتزايدة التي تواجهها اللجنة المنظمة من أجل تأجيل الحدث الرياضي بفعل مخاوف من تفشي وباء كورونا ، لاسيما بعد أن اعلنت دول مثل كندا وأستراليا عدم ارسال بعثاتها الرياضية إلى طوكيو ما لم يتم تاجيل الاولمبياد لمدة عام على الأقل.

على صعيد آخر، عرقل نواب الحزب الديمقراطي بمجلس الشيوخ الأمريكي مساء أمس الأحد تمرير خطة مقترحة من قبل الجمهوريّون تهدف إلى الحدّ من التأثير الاقتصادي لوباء كورونا، معتبرين أنّها غير كافية لمساعدة ملايين الأمريكيين المتضررين من توقف النشاط الاقتصادي بالبلاد.

ولم تنل الخطة المقترحة عدد الأصوات المطلوب حتى يتم تمريرها على الرغم من المفاوضات المكثّفة بين الجمهوريين والديموقراطيين والبيت الأبيض.

وانتقد زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل المعارضة الديمقراطية محذرا من دمار اقتصادي إذا لم يتحرك الكونجرس سريعا، وقال "نحن بحاجة إلى إعلام الناس بأننا مستعدون لإنجاز هذا الشيء".

وتشمل تدابير الإنعاش الاقتصادي التي اقترحها ماكونيل، تقديم مساعدات مباشرة للأمريكين تصل إلى 1200 دولار لكل شخص بالغ وتخصيص 300 مليار دولار للشركات الصغيرة و200 مليار دولار لشركات الطيران وشركات في قطاعات أخرى.

ويقاوم الديمقراطيون من أجل توفيير حماية أكبر للموظفين وتأمين تغطية للبطالة القسرية وتعزيز الدعم المالي للأسر.



