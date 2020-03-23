تدريب طاقم طبى بوسط سيناء على التعامل مع حالات الإصابة بكورونا

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن مجلس مدينة نخل بشمال سيناء ، تدريب الفريق الصحى بمستشفى نخل المركزى بمنطقة وسط سيناء على طرق التعامل مع حالات إشتباه مرض كورونا المستجد COVID-19 .

وخلال التدريب قدم الدكتور محمود لطفى إستشارى الباطنة ، ومحمد نصر مراقب أول الثقافة الصحية بإدارة نخل الصحية ، و محمود صالح مراقب أول الترصد بإدارة نخل الصحية ، ومحمود حسن مسئول مكافحة العدوى بالمستشفى تعريف الحالة ( كورونا المستجد COVID-19 ) ، وكيفية التعامل مع الحالات المشتبهة، والإحتياطات القياسية الواجب اتخاذها وإجراءات مكافحة العدوى، وكيفية غسل الأيدى وطرق تطهير الأسطح والمكاتب والأجهزة الطبية.

كما تضمنت التدريبات توضيح أهمية تطبيق سياسة الحقن الآمن داخل المنشأة الصحية، وطرق الوقاية من المرض وأجريت بحضور الدكتوربلال زياد الأغا مدير مستشفى نخل المركزى .

وكانت إدارة الشيخ زويد الصحية بشمال سيناء، أعلنت اليوم الانتهاء من تطهير وتعقيم مقر هندسة كهرباء الشيخ زويد فى إطار ما تقوم به الدولة من جهود لمكافحة أسباب إنتشار فيروس كورونا المستجد وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وإشراف الدكتور محمد حسن مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد.

وأوضح بيان صحة شمال سيناء ، انه سبق اتخاذ اجراء احترازي واستباقي حيث انتقل الفريق الطبي بالإدارة الصحية بالشيخ زويد لمنزل السائق المخالط للراكبين الفلسطينيين، وتم تطهيره بالكامل وتعقيم الاماكن التي كان متواجد بها والتنبيه على أسرته وجميع المخالطين له بالعزل التام بالمنزل لمدة 14 يوم لحين ظهور نتيجة تحليل ال pcr للسائق واشار البيان إلى انه قد تم اكتشاف أن الفلسطينيين قادمان من خارج مصر وعائدان إلي فلسطين عبر معبر رفح ويحملان أعراض فيروس كورونا وعلي الفور قام السائق كإجراء احترازي بالذهاب إلى المستشفى لعمل الفحوص الطبية اللازمة للتأكد من سلامته.

وطالبت صحة شمال سيناء الجميع عدم نشر الشائعات وتحري الدقة بدون تهوين أو تهويل لأنه حتى الآن لم تظهر أي أعراض أو نتيجة التحليل للسائق الذي نتمنى السلامة له ولجميع المواطنين.