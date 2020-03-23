تخصيص موقع الكترونى لتسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة ورقم للإستفسار على واتس آب بالمنوفية

المنوفية - محمدفتحى

أعلن محافظ المنوفية، أن وزارة القوى العاملة قد خصصت موقع إلكترونى لمن يرغب فى تسجيل بياناته من العمالة الغير منتظمة والغير مسجلة بقواعد بيانات مديرية القوى العاملة بالمنوفية وسرعة التسجيل من خلال الموقع الإلكترونى لوزارة القوى العاملة (www.manpower.gov.eg)، موضحاً بأنه تم تخصيص رقم 01212201303 لإستقبال إستفسارات العمالة الغير منتظمة على الواتس أب، فى إطار حرص اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالإهتمام بالعمالة الغير منتظمة بنطاق المحافظة ، وخطة الدولة الشاملة لحمايتهم فى ظل تداعيات فيروس كورنا المستجد .

وناشد محافظ المنوفية المواطنين من العمالة الغير منتظمة من أبناء المحافظة بسرعة التسجيل مراعاة لحقوقهم وحفاظاً على مصلحتهم ، مؤكداً عدم الإنسياق وراء الشائعات والوقوف صفاً واحداً للعبور بالوطن من هذه الأزمة.

وكانت كشفت وزارة القوى العاملة، أنه فى إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية العاملة غير المنتظمة، بإعداد التدابير اللازمة لمواجهة أوضاع هذه الفئة بعد ظهور فيروس "كورونا " المستجد، وقيام وزارة القوى العاملة بمناشدة العمال غير المنتظمة الراغبة في تسجيل بياناتها من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة، فقد قام منذ الخميس الماضى، وحتى اليوم الإثنين، بتسجيل 28 ألفاً من تلك الفئة عبر المنظومة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة على موقع الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى تخصيص رقم تليفون (01212201303) لاستقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على الواتس اب، فى إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية هذه الفئة من المواطنين.



وحذرت الوزارة جموع المواطنين من الانسياق وراء الشائعات التي تروجها بعض المواقع والصفحات الالكترونية، من أنه سوف يتم صرف منح لمن يقوم بإرسال بياناته على خدمة الواتس اب.