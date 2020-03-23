اليوم السابع
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الإثنين، 23 مارس 2020 08:07 م
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تحرير 303 محضر تموينى وضبط كميات من المنظفات والكحول مجهول المصدر بالمنوفية

الإثنين، 23 مارس 2020 06:55 م
تحرير 303 محضر تموينى وضبط كميات من المنظفات والكحول مجهول المصدر بالمنوفية حملات تموينية - أرشيفية
المنوفية- محمدفتحى

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أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن تحرير 303 محضرتمويني بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال الحملات التموينية التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية اليوم الإثنين .

حيث تم تحرير 4 محاضر جنح ضد أصحاب محلات المنظفات  ومستحضرات التجميل بمركزى "بركة السبع ، قويسنا"، وتم التحفظ على 14 برميل كحول زنة البرميل160 كجم، 16 زجاجة كحول، 8 جراكن  مطهرات، 17 برميل واى فيسكون مادة خام زنة البرميل 195 كجم، 10 عبوات شامبو، 100 لتر زيت جوز الهند جميعهم مجهولة المصدر 0

كما تم  تحرير  7 محاضر جنح ضد أصحاب محلات بقالة  بمراكز "أشمون ، الشهداء  ، بركة السبع"، وتم التحفظ على 1 طن مكرونة ، 4 طن أرز ،60 علبة مسلى ، 3 طن مكرونة ،1240 كجم بلح ، 300كجم مكرونة ،4 عبوة جبنة جميعهم مجهولة المصدر،و تحرير  2 محضر جنج ضد أشخاص مجهولين بناحية مركزى أشمون والشهداء لقيامهم بتجميع وحيازة دقيق بلدى مدعم بغرض إعادة بيعة فى السوق السوداء وتم التحفظ على 18 شيكارة دقيق.

وتم تحرير محضر جنح ضد صاحب مخبز أفرنجى بناحية الشهداء لحيازته سلع غذائية مجهولة المصدر وتم التحفظ على طن دقيق مجهول المصدر ، بالإضافة إلى  تحرير محضر جنح ضد صاحب محطة خدمة وتموين سيارات بناحية مركز بركة السبع لتصرفه فى حصة المحطة لإعادة بيعها بالسوق السوداء بكمية قدرها 1331 لتر سولار ، 561 لتر بنزين 80 ، 257 لتر بنزين 92 .

وشدد محافظ المنوفية على  ضرورة إستمرار، شن الحملات لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظاً على حقوق المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب.


 

 


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