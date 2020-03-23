تجهيز مركز تقييم العدوى التنفسية الفيروسية بجامعة المنصورة لمواجهة كورونا

الدقهلية - شريف الديب

أعلنت جامعة المنصورة، برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، اليوم، تشكيل لجنة لتجهيز مركز تقييم العدوى التنفسية الفيروسية بمستشفى النقاهة والحالات الحرجة بمستشفى جامعة المنصورة لعدد 35 سرير عناية مركزة بالتبرعات والجهود الذاتية ومشاركة المجتمع المدني.

وقال رئيس الجامعة إن اللجنة تضم الدكتورة نسرين عمر، عميد كلية الطب، والدكتور محمد حجازي، المدير التنفيذي، وتنسيق الدكتور الشعراوي كمال، مدير عام مستشفى الجامعة الرئيسي بجامعة المنصورة، والدكتور خالد الطوخي، مدير مستشفى النقاهة والحالات الحرجة، وأسماء السيد، من المستشفى، وطه فريد، وممدوح العدل من حسابات المستشفى.

وأشار رئيس الجامعة إلى سعي الإدارة لسرعة تجهيز وحدات عناية مركزة جديدة تستوعب أعدادًا إضافية في حالة زيادة حالات انتشار الاشتباه بفيروس كورونا وتقديم دور المساعدة والدعم الطبي لمستشفيات وزارة الصحة لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد.

وكانت أطلق الدكتور الشعراوي كمال، مدير عام مستشفى الجامعة الرئيسي بجامعة المنصورة، مبادرة لتجهيز 35 سرير عناية مركزة جديدة علي وجه السرعة تحت شعار "عناية الخير "، تنفيذا لتعليمات الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة بسرعة تجهيز وحدات عناية مركزة جديدة تستوعب أعداد اضافية في حالة زيادة حالات انتشار الاشتباه بفيروس كورونا ، وتقديم دور المساعدة والدعم الطبى لمستشفيات وزارة الصحة يتم تنفيذ الوحدات الجديدة.