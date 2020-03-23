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تجهيز مركز تقييم العدوى التنفسية الفيروسية بجامعة المنصورة لمواجهة كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 06:28 م
تجهيز مركز تقييم العدوى التنفسية الفيروسية بجامعة المنصورة لمواجهة كورونا جامعة المنصورة - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

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أعلنت جامعة المنصورة، برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، اليوم، تشكيل لجنة لتجهيز مركز تقييم العدوى التنفسية الفيروسية بمستشفى النقاهة والحالات الحرجة بمستشفى جامعة المنصورة لعدد 35 سرير عناية مركزة بالتبرعات والجهود الذاتية ومشاركة المجتمع المدني.

وقال رئيس الجامعة إن اللجنة تضم الدكتورة نسرين عمر، عميد كلية الطب، والدكتور محمد حجازي، المدير التنفيذي، وتنسيق الدكتور الشعراوي كمال، مدير عام مستشفى الجامعة الرئيسي بجامعة المنصورة، والدكتور خالد الطوخي، مدير مستشفى النقاهة والحالات الحرجة، وأسماء السيد، من المستشفى، وطه فريد، وممدوح العدل من حسابات المستشفى.

وأشار رئيس الجامعة إلى سعي الإدارة لسرعة تجهيز وحدات عناية مركزة جديدة تستوعب أعدادًا إضافية في حالة زيادة حالات انتشار الاشتباه بفيروس كورونا وتقديم دور المساعدة والدعم الطبي لمستشفيات وزارة الصحة لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد.

وكانت أطلق الدكتور الشعراوي كمال، مدير عام مستشفى الجامعة الرئيسي بجامعة المنصورة، مبادرة لتجهيز 35  سرير عناية مركزة جديدة علي وجه السرعة تحت شعار "عناية الخير "، تنفيذا لتعليمات الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة  بسرعة تجهيز وحدات عناية مركزة جديدة تستوعب أعداد اضافية في حالة زيادة حالات انتشار الاشتباه  بفيروس كورونا ، وتقديم دور المساعدة والدعم الطبى لمستشفيات وزارة الصحة يتم تنفيذ الوحدات الجديدة.

فيما تم تخصيص مبنى النقاهة والحالات الحرجة والذى يتكون من 7 أدوار ليكون مبنى متخصص للعناية التي يجرى تجهيزها لاستقبال حالات الاشتباه  بفيروس الكورونا  في حالات انتشار الوباء ، والتي ستستمر بتجهيزاتها بعد انتهاء الأزمة لخدمة المرضى.
 
وأشار الدكتور الشعراوي كمال أن الحملة بدأت واستقبلت أول المتبرعين  وهو الدكتور إبراهيم صابر رئيس مجلس أمناء جامعة حورس ومدارس المنصورة كولدج  والذى تبرع بتجهيز جناح عناية مركزة مكون من 4 أسرة عناية مركزة شاملة اجهزة  التنفس الصناعي والمونيتورز .
 
وأضاف: هناك عدد من رجال الأعمال أعلنوا تبرعهم وننتظر زيارتهم، بالإضافة الى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، مطالبا الجميع بالتكاتف من أجل تجهيز وحدات العناية المركزة الجديدة فالسرير بمشتملاته يتكلف نصف مليون جنيه تقريبا .
 
ووجه الدعوة لجميع هيئات وأفراد المجتمع المدني للقيام بدورهم المستمر في العطاء ودعم انجاز وحدات العناية المركز الجديدة ، مشيرا إلى أن التبرع يتم عن طريق المستشفى بإيصال او حساب التبرع أو عن طريق التبرع للشركات التي ستتعامل معها المستشفى  لصالح تجهيز العناية ، ويأتي ذلك فى إطار المشاركة فى مواجهة فيروس كورونا. 
 
 
 
 
 

الدقهلية

أخبار الجامعات

جامعة المنصورة

فيروس كورونا

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