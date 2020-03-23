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تجديد حبس عاطل بتهمة الاعتداء على مسن بالأسلحة البيضاء 15 يوما

الإثنين، 23 مارس 2020 02:29 م
تجديد حبس عاطل بتهمة الاعتداء على مسن بالأسلحة البيضاء 15 يوما حبس_أرشيفية
كتب ـ عبد الله محمود

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة، اليوم الاثنين، تجديد حبس عاطل 30 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الاعتداء على مسن باستخدام الأسلحة البيضاء بدائرة القسم.

البداية كانت برصد المتابعات الأمنية، تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر فيه اعتداء أحد الأشخاص يدعى م.ح عاطل  بالاعتداء على مسن يدعى م.ق سائق، بمنطقة حدائق القبة .

على الفور، وبعد إجراء التحريات اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبةمن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة،

تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق .

وحدد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والمعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وأكد أن العقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

وأوضح أنه فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.

وتابع "تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات".


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