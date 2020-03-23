اليوم السابع
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الإثنين، 23 مارس 2020 09:06 ص
خالد صلاح
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تايوان تعلن تسجيل ‭26‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 08:52 ص
تايوان تعلن تسجيل ‭26‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا ارشيفية
رويترز

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 أعلنت حكومة تايوان اليوم الاثنين تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الإصابات لديها إلى 195.
 
وأضافت الحكومة في بيان إن كل الحالات الجديدة، باستثناء حالة واحدة، لأشخاص سافروا لدول هي الولايات المتحدة وإسبانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا وبريطانيا.
 

قالت الحكومة التايوانية  إنها ستمنع دخول العديد من الأجانب فى إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، باستثناء حاملى تصاريح الإقامة والدبلوماسيين والعمال المهاجرين فى الوقت الذى تواجه فيه زيادة فى حالات الإصابة بين الوافدين.

ونالت تايوان إشادة من خبراء الصحة لجهودها في السيطرة بشكل فعال على انتشار الفيروس، لكنها الآن تبلغ عن زيادات يومية في حالات الإصابة من العائدين إلى الجزيرة من دول أخرى، خاصة أوروبا.

 

وطلبت الحكومة بالفعل من التايوانيين عدم السفر إلى الخارج إلا للضرورة، وشددت الضوابط لوقف دخول معظم الأجانب منذ منتصف الليل (1600 بتوقيت جرينتش).

 

وكتبت الرئيسة تساي إينج وين في صفحتها على فيسبوك "سواء كنت تايوانيا أو أجنبيا في تايوان، نحن جميعا في نفس المركب في مواجهة الفيروس".

وقال وزير الصحة تشن شيه تشونج في مؤتمر صحفي إن جميع الأشخاص الذين يدخلون تايوان سيخضعون للحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما.

وأضاف أن عدد الحالات القادمة من الخارج "ارتفع بشكل حاد". وأعلن الوزير 23 حالة إصابة جديدة اليوم ليرتفع العدد الإجمالي إلى 100.

ولم تذكر الحكومة متى قد تنتهي الإجراءات الجديدة واكتفت بالقول إن الأمر مرهون بكيفية تطور وضع الفيروس.

 


تايوان

كورونا

الولايات المتحدة

هولندا

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