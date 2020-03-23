اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مارس 2020 07:10 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تأجيل معرض الاستيراد والتصدير الصينى الـ127 بسبب "كورونا"

الإثنين، 23 مارس 2020 06:44 م
تأجيل معرض الاستيراد والتصدير الصينى الـ127 بسبب "كورونا" كورونا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت الصين اليوم (الاثنين) تأجيل موعد انعقاد معرض الاستيراد والتصدير الصيني الـ127، الذي كان مقررا في 15 أبريل المقبل بسبب فيروس "كورونا الجديد" (وباء كوفيد-19).

وقال نائب مدير مكتب التجارة بمقاطعة (قوانغدونغ) جنوبي الصين "ما هوا" -في مؤتمر صحفي اليوم - "إنه تم اتخاذ هذا القرار بسبب وضع مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في العالم، خاصة الخطر الكبير الذي تمثله الحالات الوافدة".. مشيرا إلى أن قوانغدونغ سوف تقدر وضع الوباء بشكل شامل وتقدم اقتراحات بشأن المعرض للسلطات المعنية قبل تحديد ميعاد جديد.

ويعقد معرض الصين للاستيراد والتصدير المعروف أيضا بمعرض كانتون كل ربيع وخريف في قوانغتشو عاصمة مقاطعة قوانغدونغ، وينظر إليه على نطاق واسع كمقياس لتجارة الصين الخارجية.

استقبلت نسخة الخريف الـ126 للحدث نصف السنوي، 186015 مشاركا من 214 دولة ومنطقة ووصلت قيمة الصادرات إلى 1.207 مليار يوان (حوالي 1.29 مليار دولار).


معرض الاستيراد والتصدير

الغاء معارض

فيروس كورونا

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة