تأجيل معرض الاستيراد والتصدير الصينى الـ127 بسبب "كورونا"

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قررت الصين اليوم (الاثنين) تأجيل موعد انعقاد معرض الاستيراد والتصدير الصيني الـ127، الذي كان مقررا في 15 أبريل المقبل بسبب فيروس "كورونا الجديد" (وباء كوفيد-19).

وقال نائب مدير مكتب التجارة بمقاطعة (قوانغدونغ) جنوبي الصين "ما هوا" -في مؤتمر صحفي اليوم - "إنه تم اتخاذ هذا القرار بسبب وضع مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في العالم، خاصة الخطر الكبير الذي تمثله الحالات الوافدة".. مشيرا إلى أن قوانغدونغ سوف تقدر وضع الوباء بشكل شامل وتقدم اقتراحات بشأن المعرض للسلطات المعنية قبل تحديد ميعاد جديد.

ويعقد معرض الصين للاستيراد والتصدير المعروف أيضا بمعرض كانتون كل ربيع وخريف في قوانغتشو عاصمة مقاطعة قوانغدونغ، وينظر إليه على نطاق واسع كمقياس لتجارة الصين الخارجية.

استقبلت نسخة الخريف الـ126 للحدث نصف السنوي، 186015 مشاركا من 214 دولة ومنطقة ووصلت قيمة الصادرات إلى 1.207 مليار يوان (حوالي 1.29 مليار دولار).