تأجيل طعون المتهمين فى "فض اعتصام رابعة" إداريا

كتبت هدى أبو بكر

أجلت محكمة النقض اليوم ، طعون المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "فض اعتصام رابعة"، إدرايا ، وذلك وفقا للقرار الذى قد أصدره رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عبدالله عصر بتأجيل كافة الجلسات حتى 30 مارس المقبل منعا للازدحام ولتقليل فرص العدوى بين المواطنين بسبب فيروس كوورونا.

ويطعن المتهمون على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام شنقًا والسجن المشدد من 5 سنوات حتى المؤبد، حيث كانت محكمة جنايات القاهرة قضت فى 8 أكتوبر 2018، بإعدام 75 متهمًا بينهم قيادات فى جماعة الإخوان الإرهابية، لاتهامهم بالقتل ضمن اتهامات أخرى أثناء فض اعتصام ميدان رابعة العدوية فى أغسطس 2013.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لمرشد الإخوان محمد بديع و46 آخرين فى نفس القضية التى تضم 739 متهمًا بعضهم هارب، وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة 374 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأيضًا بالسجن عشر سنوات لـ23 متهمين بينهم أسامة محمد مرسي، و22 آخرين "أحداث".

وحكمت محكمة جنايات القاهرة بالسجن خمس سنوات لمحمود أبوزيد "شوكان"، و215 آخرين، وانقضت الدعوى الجنائية ضد خمسة متهمين لوفاتهم أثناء نظر القضية.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات عديدة في القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول من بينها تدبير تجمهر بميدان رابعة العدوية والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

ومن أبرز المتهمين فى القضية، محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، والقيادات بالجماعة عصام العريان، عصام ماجد، عبد الرحمن البر، صفوت حجازي، محمد البلتاجى، أسامة ياسين، عصام سلطان، باسم عودة، وجدي غنيم، و"أسامة" ابن الرئيس الأسبق محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان وأخرى.