بورصة قطر حمراء بمستهل تعاملات جلسة الاثنين وسط هبوط جماعى للقطاعات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 2.24% خاسراً 192.54 نقطة ليصل إلى مستوى 8396.69 نقطة، وسط تراجع جماعى للقطاعات، مع ظهور فيروس "كورونا" في دول مجلس التعاون الخليجي، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمي للاقتصاد.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر بمستهل التعاملات، 52 مليون سهم بقيمة 157.1 مليون ريال عبر تنفيذ 5245 صفقة، وتراجع 40 سهما، فيما ارتفعت 3 أسهم ، واستقر سهمين.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.90%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 2.56%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 2.44%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.11%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 2.04%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.99%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.96%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة الخليج للمخازن، عن عرض محتمل لعملية استحواذ غير مباشر لشركة تابعة لشركة الخليج للمخازن (شركة الخليج للمخازن للكيماويات) ومملوكة بالكامل بنسبة 100% من الأخيرة، والتي تنوي الاستحواذ على شركة سبيك وسبان لخدمات التنظيفات (شركة ذات مسؤولية محدودة) بنسبة حالية مقدرة ب 76٪ من حصص الشركاء بغرض توسيع نشاطات الشركة التابعة آنفة الذكر.

وحددت الإيجابيات والسلبيات والمخاطر من عملية الاستحواذ المذكورة التي قد تترتب على إتمام العملية على الشركة المدرجة ومساهميها، حيث مقدار الاستحواذ قليل ولا توجد مخاطر متوقعة على مساهمي الشركة المدرجة وكذلك الشركة التابعة لها.

والجدير بالذكر بأن عملية الاستحواذ المذكورة لاتزال قيد الدراسة والتقييم، وعليه فإن شركة الخليج للمخازن تسعى جاهدة للالتزام بكافة مبادئ الإفصاح المعمول بها، وستقوم بالإفصاح عن تفاصيل عملية الاستحواذ المذكورة ومستجداتها حسب اللوائح والقوانين ذات الصلة.