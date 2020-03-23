بورصات الخليج حمراء بجلسة الاثنين.. وقطر أكبر الخاسرين بنسبة 3.85%

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ هبط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 2.94% للجلسة الثانية على التوالى ملامساً أدنى مستوياته فى 3 سنوات ونصف، وانخفضت بورصة دبى بنسبة 3.78% وخسر رأس المال السوقى 6.81 مليار درهم، ونزلت بورصة البحرين بنسبة 0.40%، وواصلت بورصة قطر نزيف الخسائر وتصدرت قائمة الخاسرين بنسبة 3.85%، فيما تباينت مؤشرات بورصة الكويت.

بورصة دبى تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 3.78% خاسراً 67.39 نقطة ليغلق عند مستوى 1714.43 نقطة، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط. تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 3.78% خاسراً 67.39 نقطة ليغلق عند مستوى 1714.43 نقطة، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 176.7 مليون سهم محققة ما قيمته 217.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 3083 صفقة لعدد 30 سهما، وارتفعت 4 أسهم، فيما انخفض 25 سهما، واستقر سهم واحد.

وتراجعت 8 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 4.76%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 4.57%، تلاه قطاع النقل بنسبة 4.51%، ثم قطاع السلع بنسبة 4.26%، ثم قطاع البنوك بنسبة 3.36%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 3.03%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.71%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.21%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.77%، ثم سهم شركة مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.09%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 5%، ثم سهم شركة دبى للاستثمار بنسبة 5%، فيما تصدر سهم بنك دبى التجارى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 26.1 مليون ورقة بقيمة 104.8 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 3.15%.

بورصة البحرين تحول المؤشر العام لسوق البحرين المالى، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.4% خاسراً 5.58 نقطة ليغلق عند مستوى 1389.32 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والاستثمار. تحول المؤشر العام لسوق البحرين المالى، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.4% خاسراً 5.58 نقطة ليغلق عند مستوى 1389.32 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 6.3 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 25.08% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 2.99%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.34%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.44% بضغوط هبوط سهم مجموع جى اف اتش المالية بنسبة 0.74%.

فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.29% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.55%.

بورصة قطر تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 3.85% خاسرًا 330.66 نقطة ليغلق عند مستوى 8258.57 نقطة، وسط تراجع جماعى للقطاعات، مع ظهور فيروس "كورونا" فى دول مجلس التعاون الخليجى، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمى للاقتصاد. تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 3.85% خاسرًا 330.66 نقطة ليغلق عند مستوى 8258.57 نقطة، وسط تراجع جماعى للقطاعات، مع ظهور فيروس "كورونا" فى دول مجلس التعاون الخليجى، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمى للاقتصاد.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر بختام التعاملات، 109.5 مليون سهم بقيمة 330.8 مليون ريال عبر تنفيذ 10.3 ألف صفقة، وتراجع 44 سهما، فيما ارتفع سهمين، واستقرت 3 أسهم.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 5.54%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 5.47%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 4.48%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 3.76%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.96%، ثم قطاع العقارات بنسبة 2%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.92%.

بورصة الكويت تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشرا السوق الرئيسى ورئيسى 50، فى أول جلسة تداول بعد أجازة ذكرى الإسراء والمعراج. تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشرا السوق الرئيسى ورئيسى 50، فى أول جلسة تداول بعد أجازة ذكرى الإسراء والمعراج.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.5% رابحاً 23.03 نقطة ليغلق عند مستوى 4631.10 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.93% رابحاً 45.35 نقطة ليغلق عند مستوى 4947.77 نقطة، فيما هبط مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.54% خاسراً 21.74 نقطة ليغلق عند مستوى 4009.98 نقطة، ونزل مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.99%، خاسراً 39.43 نقطة ليغلق عند مستوى 3934.87 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 171.8 مليون سهم بقيمة 51 مليون دينار كويتى عبر 12.1 ألف صفقة.

وارتفعت 3 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.78%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.39%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.64%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.44%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.12%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.76%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.57%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.39%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.25%.

وجاء سهم "شركة نقل وتجارة المواشى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 12.18%، تليه شركة وربة للتأمين بنسبة 9.89%، ثم شركة جياد القابضة بنسبة 9.63%، فيما تصدر سهم " الشركة الكويتية للاستثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.17% ثم البنك الأهلى المتحد بنسبة 8.26%، ثم شركة الصلبوخ التجارية بنسبة 8.16%.

بورصة السعودية تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشرا السوق الرئيسى ورئيسى 50، فى أول جلسة تداول بعد أجازة ذكرى الإسراء والمعراج. تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشرا السوق الرئيسى ورئيسى 50، فى أول جلسة تداول بعد أجازة ذكرى الإسراء والمعراج.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.5% رابحاً 23.03 نقطة ليغلق عند مستوى 4631.10 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.93% رابحاً 45.35 نقطة ليغلق عند مستوى 4947.77 نقطة، فيما هبط مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.54% خاسراً 21.74 نقطة ليغلق عند مستوى 4009.98 نقطة، ونزل مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.99%، خاسراً 39.43 نقطة ليغلق عند مستوى 3934.87 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 171.8 مليون سهم بقيمة 51 مليون دينار كويتى عبر 12.1 ألف صفقة.

وارتفعت 3 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.78%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.39%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.64%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.44%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.12%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.76%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.57%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.39%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.25%.

وجاء سهم "شركة نقل وتجارة المواشى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 12.18%، تليه شركة وربة للتأمين بنسبة 9.89%، ثم شركة جياد القابضة بنسبة 9.63%، فيما تصدر سهم " الشركة الكويتية للاستثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.17% ثم البنك الأهلى المتحد بنسبة 8.26%، ثم شركة الصلبوخ التجارية بنسبة 8.16%.