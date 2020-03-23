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بريطانيا على موعد مع عام الركود وتوقعات بتراجع النمو 5.4% بسبب كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 10:57 ص
بريطانيا على موعد مع عام الركود وتوقعات بتراجع النمو 5.4% بسبب كورونا بوريس جونسون
كتبت: نهال طارق

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سيناريوهات كارثية تنتظر الاقتصاد البريطاني بسبب خروج وباء كورونا القاتل عن السيطرة، حيث تنبأت شركة استشارات في المملكة أن ينتهى عام 2020 إلى ركود شامل ما لم يتم السيطرة على انتشار كورونا.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية تفاصيل الدراسة الخاصة بشركة "KPMG" للاستشارات، والتى توصلت إلى أن إغلاق المصانع والمتاجر الكبرى بعد تفشي وباء كورونا سيدفع المملكة المتحدة إلى ركود هذا العام.

 

وكشفت أحدث التوقعات الاقتصادية لشركة KPMG التي تعمل في مجال استشارات الأعمال أن الدخل القومي للمملكة المتحدة قد توقف بالفعل حيث أغلقت الشركات أبوابها وحصر المستهلكون إنفاقهم على الطعام والمواد الأساسية الأخرى.

 

وأضافت شركة الاستشارات إن الاقتصاد سينكمش بنسبة 2.6 % في عام 2020 إذا استفادت الحكومة من الأزمة خلال الأسابيع المقبلة ويتراجع بنسبة 5.4 ٪ إذا استمر الوباء خلال فصل الصيف.

 

وقال يائيل سيلفين، كبير الاقتصاديين في KPMG في المملكة المتحدة: "إن وباء Covid-19 هو أولاً وقبل كل شيء أزمة بشرية"، مضيفا أنه سيؤثر سلبا على الاقتصاد في المملكة المتحدة هذا العام وربما تستمر تبعاته للعام المقبل وسيكون من الصعب معرفة حجم الآثر السلبى قبل تحديد متى ستنتهى الأزمة.

 

وأضاف: "من المؤكد الآن أن المملكة المتحدة تتوجه إلى أول تراجع كبير لها منذ أكثر من عقد".

 

وفي نفس السياق، قالت المستشارة ريشي سوناك إن نظامًا جديدًا للاحتفاظ بوظائف فيروس كورونا سيسمح لأصحاب العمل بالتقدم بطلب لتغطية 80 % من أجور الموظفين الذين يحتفظون بحد اقصى 2500 جنيه إسترليني شهريًا.

 

وقال اقتصاديون إن مشروع قانون دافعي الضرائب لمخطط الحكومة غير المسبوق قد يصل إلى مليارات شهرياً، حيث قدرت مؤسسة Resolution أن المطالبات المقدمة لتغطية مليون موظف ستكلف حوالي 4.2 مليار جنيه استرليني خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى.

 

وفي الأسبوع الماضي، تدخل بنك إنجلترا لخفض تكاليف اقتراض الأعمال التجارية والمستهلكين بعد تخفيض سعر الفائدة الأساسي لشبكة إلى 0.1%.

 

ووفقا لتقرير تم الإعلان عن صندوق دعم في اسكتلندا بقيمة 350 مليون جنيه استرليني لمساعدة الذين يعانون في أعقاب تفشي المرض كجزء من إجراءات الحكومة التي تبلغ قيمتها حوالي 1.9 مليار جنيه استرليني.

 

يذكر أن بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا أصدر أمر بإغلاق البارات والنوادي والمطاعم ما لم يبيعوا طعامًا جاهزًا للتوصيل إلى المنزل، كما أغلقت المتاجر وألغت مصانع السيارات عملياتها أو أغلقت بالكامل كما من المتوقع ان تغلق المطارات هذا الأسبوع.

 

وقال سلفين إن من المتوقع أن يستعيد الاقتصاد البريطاني مستوى إنتاجه السابق بحلول النصف الثاني من عام 2021، بافتراض أن تدابير الصحة العامة تمنع ارتفاع عدد الحالات المصابة بعدوى كورونا.

 

 

 

 


بوريس جونسون

المملكة المتحدة

وباء كورونا

ركود اقتصادي

اسكتلندا

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