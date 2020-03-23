بريطانيا تسجل 46 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الوفيات لـ 335

من جانب آخر حثت بريطانيا مواطنيها على البقاء فى منازلهم، وعدم الذهاب إلى المتنزهات والشواطئ كما حدث خلال عطلة نهاية الأسبوع، فى إطار مكافحة وباء كورونا .

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، قال وزير الصحة البريطانى مات هانكوك فى تغريدة له على (تويتر) اليوم الاثنين "يجب البقاء فى المنزل إذا كان ذلك ممكناً على الإطلاق لحماية جهاز الصحة لدينا في إطار جهودنا الوطنية لمكافحة فيروس كورونا".

وكان هانكوك قد صرح لهيئة (بي بي سي)، إن الحكومة مستعدة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة إذا لم يلتزم الناس والشركات بسياسات الإبقاء على التباعد الاجتماعي.