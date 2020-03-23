اليوم السابع
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بريطانيا تستعين بالجيش لإيصال إمدادات للطواقم الطبية لمكافحة كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 11:21 ص
بريطانيا تستعين بالجيش لإيصال إمدادات للطواقم الطبية لمكافحة كورونا الجيش البريطانى
رويترز

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قالت بريطانيا إنها تكثف توصيل إمدادات الوقاية للعاملين فى القطاع الصحى الذين يكافحون انتشار فيروس كورونا واستعانت بالجيش للمساعدة بعد أن واجهت صعوبات فى إيصال ما يكفى من تلك الإمدادات للمستشفيات.

وقال وزير الصحة مات هانكوك في بيان إن توزيع وإيصال الملايين من أغراض الوقاية الشخصية التي تشمل الكمامات هي مهمة سيقوم بها الجيش بتسيير شاحنات على مدار الساعة.

وأضاف أن ملايين إضافية من تلك الأغراض تم توصيلها بالفعل للمستشفيات وهيئة الإسعاف والعيادات العامة ودور الرعاية ومنشآت خدمة صحية أخرى على مدى الأيام الماضية. جاء ذلك بعد شكاوى من الطواقم الطبية من نقص أدوات الوقاية الكافية.

وذكر بيان مشترك من وزارة الصحة وخدمة الصحة الوطنية اليوم الاثنين أن السلطات سمحت بالسحب من المخزون الوطني الذي كان احتياطيا لمكافحة أي تفش للإنفلونزا بصورة وبائية لتوفير أغراض وأدوات الوقاية. وأشار البيان إلى أن الإمدادات تتزايد.

وقال هانكوك "نتخذ إجراءات عاجلة لضمان دعم موظفي خدمة الصحة الوطنية والرعاية الاجتماعية الذين يعملون بتفان في الصفوف الأمامية دون كلل لمواجهة هذا التفشي".

 

 

 


بريطانيا

الجيش البريطانى

كورونا

كورونا فى بريطانيا

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