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برلين: نتائج فحص ميركل الخاص بكورونا سلبية

الإثنين، 23 مارس 2020 05:48 م
برلين: نتائج فحص ميركل الخاص بكورونا سلبية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
كتب محمد عبد المجيد

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أعلنت برلين، أن فحص المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الخاص بفيروس كورونا المستجد، أعطى نتائج سلبية، ما يؤكد عدم إصابتها بعدوى المرض المميت، و ذلك وفقا لما نشر على موقع "روسيا اليوم". 
 
و كان المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن زايبرت، قد قال اليوم الاثنين، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بخير، وتنتظر نتيجة اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد يوم من خضوعها للحجر الصحى المنزلى عقب أن خالطت طبيبا ثبتت إصابته بالفيروس، ونقلت صحيفة "دى فيلت" الألمانية عن قوله "المستشارة بخير"، مضيفا أنها أجرت اختبار الكشف عن الإصابة فيروس كورونا وتنتظر نتيجته، لكنه رفض التعليق على موعد ظهور نتيجة الاختبار.
 
وكانت ميركل، قد ترأست اجتماع الحكومة صباح اليوم عبر الهاتف.
 
يذكر أن، ألمانيا سجلت 22 ألفا و672 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد و86 حالة وفاة بحسب آخر الإحصائيات الصاردة عن معهد روبرت كوخ الألمانى للصحة العامة.
 
و كان مسؤول رفيع فى الحزب الديمقراطى المسيحى، الذى تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد أعلن إنها ستباشر عملها فى قيادة البلاد بشكل طبيعى لكن من منزلها.
 
وأوضح نائب رئيس كتلة الحزب المسيحى الديمقراطى الحاكم فى البرلمان الألمانى يوهان فندرفولت، فى مقابلة مع قناة (سكاى نيوز عربية) ، مساء يوم أمس الأحد ، أن إجراء الحجر الصحى للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل جاء بشكل احترازى بعدما خالطت طبيبا تبين فيما بعد إصابته بفيروس كورونا.
 
وأشار إلى أن نتائج فحص ميركل ستظهر بعد يومين، وسيتبين ما إذا كانت أصيبت بالعدوى أم لا ، لافتا إلى أن ميركل ستقود البلاد والحكومة من المنزل ، وستستخدم الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.
 
وكشف المسؤول الحزبى أن ميركل علمت بشأن إصابة الطبيب بعد المؤتمر الصحفى الذى عقدته من أجل الإعلان عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية فى البلاد.
 

المانيا

ميركل

انجيلا ميركل

كورونا

فيروس كورونا

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