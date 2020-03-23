اليوم السابع
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برج إيفل يتزين بالأضواء 10 دقائق تكريما للطواقم الطبية فى باريس.. فيديو

الإثنين، 23 مارس 2020 10:02 ص
برج إيفل يتزين بالأضواء 10 دقائق تكريما للطواقم الطبية فى باريس.. فيديو برج ايفل يضاء بالانوار
كتب محمد شعلان

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قامت السلطات في العاصمة الفرنسية باريس، بتزيين برج إيفل بالأضواء، وأضاءت البرج بشكل متلألئ لمدة 10 دقائق تكريما للطواقم الطبية العاملة في مجال الرعاية الصحية وتواجه فيروس كورونا فضلا عن رفع الروح المعنوية للعاملين في المجال الصحي.

وعرضت وسائل اعلام محلية وعالمية فيديو لبرج ايفل وهو يتلألأ بينما صفق المواطنين الذين شاهدوا المنظر عن بعد اعجابا بتصرف الحكومة الفرنسية على هذا الموقف الذي يرفع الروح المعنوية للاطباء في مواجهة وباء عالمي.

وكان قد أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أمس الأحد، عن وفاة طبيب يعمل في مستشفى في فرنسا بعد أن أُصيب بفيروس كورونا (كوفيد-19)، مشيراً إلى أنه "على حد علمه" أول وفاة من هذا النوع في البلاد، وقال فيران خلال مقابلة مشتركة مع إذاعة "ار تي ال" وصحيفة "لوفيغارو" وقناة "ال سي اي"، "أُبلغتُ مساء أمس بوفاة طبيب يعمل في مستشفى، إنه على حدّ علمي، أول حالة (من هذا النوع) أصابت طبيباً يعمل في مستشفى في فرنسا".

برج ايفل يضاء بالانوار
برج ايفل يضاء بالانوار

 

ورفض الوزير إعطاء "معلومات أكثر دقة" بناء على رغبة العائلة والسرية الطبية.

وأفادت معلومات قناة "فرانس 3"، أن الضحية هو طبيب طوارئ في مدينة كومبيين في منطقة لواز التي كانت من بين أول المناطق المتضررة بشدة في فرنسا وتوفي بعد نقله إلى مدينة ليل، شمال البلاد.

وتحدث فيران عن "التضحية الكبيرة التي يقدمها الجسم الطبي اليوم"، وأشاد بـ"الشجاعة الاستثنائية التي يثبتها جميع الأطباء والعاملين في المجال الصحي ورجال الإطفاء وكل الأشخاص الذين يقومون بإنقاذ أرواح يومياً".كشفت منظمة الصحة العالمية، عن آخر الإحصائيات عن فيروس كورونا، والذى انتشر فى معظم دول العالم، موضحة أن الفيروس أصاب حتى الآن 267013 شخصا وقتل 11201على مستوى العالم.


برج ايفل

فرنسا

باريس

فيروس كورونا

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