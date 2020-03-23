بدء حظر التجول فى السودان من 8 مساء لـ6 صباحا من الغد لمنع انتشار كورونا

كتب-أحمد صلاح العزب

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها عن منع التجول فى عموم السودان من 8 مساء إلى 6 صباحا بداية من يوم غد.

من ناحية أخرى قالت منظمة الصحة العالمية، إن السودان فى وضع "الخطر" فى مواجهة جائحة كورونا، بسبب خطورة الفيروس وقدرات السودان، على الاستجابة لأى تفشى واسع "محتمل" للمرض.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن منظمة الصحة العالمية تأكيدها أن الاستثمار فى النظام الصحى بالسودان، ظل محدودًا لعقود طويلة، فى وقت يفتقر السودان للكادر الطبى المؤهل ويعانى من ضعف البنيات التحتية، ويفتقر إلى المعدات والإمدادات الدوائية.

وأضافت المنظمة، أن نظام التغطية والرقابة الصحية فى السودان يكابد ضعفًا هيكليًا ولا يشمل كل البلاد، ولذلك يحدث تأخير كثير فى الفترة بين التبليغ عن وباء ما، والاستجابة وتأكيد تفشيه، مشيرا إلى أن السودان أنشأ مركزين للعزل لعلاج مرضى كورونا، منوهة بالقرارات الحكومية التى صدرت فى الفترة الأخيرة بهدف الحد من الاختلاط ومنع التجمعات.

وقالت المنظمة، إن الهدف الأساس للاستجابة الدولية لجائحة كورونا، يهدف إلى إيقاف انتقال الفيروس من إنسان لآخر داخل المجتمع ورعاية المصابين.