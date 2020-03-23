باختصار..أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا..ارتفاع الإصابات بكورونا فى النمسا إلى 3611 حالة..أفغانستان تدرس الإفراج عن السجناء لمنع تفشى كورونا...تونس: تفعيل العمل عن بعد بمؤسسات الدولة حتى 4 إبريل

لكى لا تبحث كثيرًا وتبقى على دراية دائمة، بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر "اليوم السابع" ملخصًا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.

ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فى النمسا إلى 3611 حالة بزيادة 33. 19%

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في النمسا اليوم إلى 3611 حالة بنسبة نمو 33ر19%.

وقال بيان لوزارة الصحة اليوم الاثنين أن منحى الإصابة عاد إلى الارتفاع بعد تباطؤ نسبي سابق لافتا إلى ارتفاع الإصابات الجديدة إلى 3 آلاف و611 في غضون يوم واحد.

وذكر البيان أنه تم إجراء اختبارات طبية لنحو 23 ألفًا و429 ألف حالة حتى الآن كما تم تسجيل 16 حالة وفاة.

أفغانستان تدرس الإفراج عن السجناء لمنع تفشى فيروس كورونا

تدرس الحكومة الأفغانية الإفراج عن السجناء لمنع تفشى فيروس كورونا الجديد، وذكرت وكالة أنباء /خاما برس/ الأفغانية اليوم الاثنين، أنه من المقرر أن تطلق الحكومة الأفغانية سراح بعض السجناء فى إطار الإجراءات الوقائية لمكافحة تفشي فيروس كورونا، وأفاد القصر الرئاسي الأفغاني في بيان بأن الرئيس محمد أشرف عبدالغني ترأس اجتماعا في وقت متأخر من الليلة الماضية لمناقشة هذا الأمر.

رئيس وزراء اليابان شينزو آبى

قالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء اليوم الإثنين إن اليابان ستبلغ اللجنة الأولمبية الدولية بأنها مستعدة لقبول قرار التأجيل إذا اتخذ فى ظل تفشى فيروس كورونا سريع الانتشار.

ومن المقرر إقامة الدورة ما بين 24 يوليو و9 أغسطس لكن هناك مطالبات متزايدة بتأجيل الحدث بسبب الوباء.

..تونس: تفعيل العمل عن بعد بمؤسسات الدولة حتى 4 إبريل للوقاية من كورونا

أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن تونس فعلت العمل عن بعد بمؤسسات الدولة حتى 4 إبريل للوقاية من كورونا، وتوقع المدير العام للرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة التونسية، شكرى حمودة، تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام القادمة، بعد اكتشاف ثلاث بؤر جديدة لتفشى الفيروس، إلى جانب جزيرة جربة التى تم إعلانها بؤرة فى وقت سابق.

الطيران العُمانى يعلق رحلاته بين مسقط وإسطنبول حتى 31 مارس الجارى

أعلن الطيران العماني عن تعليق رحلاته المجدولة بين مسقط و اسطنبول بجمهورية تركيا اعتبارًا من 25 مارس وحتى 31 مارس الجاري نتيجة القيود المفروضة على حركة السفر وفقا لصحيفة عمان، حيث أشار الطيران العماني بأن من لديهم حجوزات للسفر على هذه الوجهة التواصل مع مركز الاتصالات على 24531111 او بمكتب الطيران العماني في بلدانهم.

إجراء الفحص الطبى احترازيا على جميع العاملين بالمسجد النبوى

بدأت وكالة شؤون المسجد النبوى بالتعاون مع صحة المدينة المنورة إجراء الفحوصات الطبية قبل الدخول للمسجد تشمل منسوبى الوكالة وجميع العاملين، وأفراد الأمن والحراسات، وذوى الجنائز، ضمن سلسلة الإجراءات الوقائية المتخذة، وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الاثنين أن ذلك يأتي من ضمن حزمة الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي،لوقاية جميع العاملين في المسجد النبوي من "فيروس كورونا".