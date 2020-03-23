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انقلاب سيارة محملة بــ500 أسطوانة بوتاجاز فارغة بأخميم سوهاج

الإثنين، 23 مارس 2020 09:02 ص
انقلاب سيارة محملة بــ500 أسطوانة بوتاجاز فارغة بأخميم سوهاج حادث
سوهاج ــ محمود مقبول

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شهدت قرية الكولا دائرة مركز شرطة أخميم شرقى محافظة سوهاج انقلاب سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز الفارغة على الطريق دون حدوث إصابات بشرية تم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق.

 

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء وائل جمال مساعد المدير لفرقة الشرق يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز، وتم الدفع بقوات الحماية المدينة لمكان الحادث.

 

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم طارق أبوسديره رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم والرائد إبراهيم صقر معاون أول مباحث المركز أخميم بانقلاب سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز فارغه بناحية الكولا دائرة المركز.

 

انتقل اللواء مساعد المدير لفرقة الشرق ومأمور وضباط المركز وضباط وقوات إدارتي الحماية المدنية والمرور، تبين أنه أثناء سير السيارة نقل قيادة المدعو عبده ف ي 62 سنة سائق ويقيم دائرة مركز طهطا محملة بـــ " 500" أسطوانة بوتاجاز فارغة قادمة من مستودع الجبيرات اتجاه مصنع بوتاجاز الاحايوه دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لانقلابها علي جانب الطريق " دون حدوث إصابات ".

 

تم تأمين حمولة السيارة بمعرفة قوات إدارة الحماية المدنية، وبسؤال قائد السيارة قرر بمضمون ما تقدم، تم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

 

سوهاج

اخبار الحوادث

اخبار مصر

مديرية امن سوهاج

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سيارة بوتاجاز

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