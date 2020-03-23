اليوم السابع
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النقل تخطط لتشغيل خط سكة حديد لربط الغردقة والأقصر لخدمة حركة السياحة

الإثنين، 23 مارس 2020 10:07 ص
النقل تخطط لتشغيل خط سكة حديد لربط الغردقة والأقصر لخدمة حركة السياحة اجتماع وزير النقل ووزيرالسياحة و الاثار
كتب رضا حبيشى

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 اجتمع وزير النقل كامل الوزير مع الدكتور خالد العناني وزيرالسياحة و الاثار  بحضور رئيس اتحاد الغرف السياحية ورئيس غرفة المنشات الفندقية و رئيس غرفة الشركات السياحية و ذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون و التنسيق لخدمة القطاع السياحي. 
  وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات  التي تدعم قطاع السياحة  منها دراسة تشغيل قطارات نوم سياحية بين  الأقصر والغردقة وذلك  لربط المدن السياحية ببعضها و ربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية و مدن البحر الأحمر بمدن وادي النيل.
أكد وزير النقل أن هناك خطة لوزارة النقل لإعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكه حديد أبو طرطور/ قنا/ سفاجا/ الغردقة لافتاً الى أنه  مشروع استراتيجى ويخدم صناعة التعدين ونقل الركاب ويسهم مساهمة ايجابية فى تنمية الوادى الجديد والمحافظات التى يمر بها خط السكة الحديد 
 كما تم استعراض جهود وزارة النقل في تطوير شبكة الطرق المختلفة وتنفيذ محاور للنيل  في صعيد مصر  لخدمة المواطنين و المناطق السياحية وكذلك جهود وزارة النقل في  رفع الموانيء النيلية و البحرية بما يجعلها تساهم في دعم النشاط السياحي و الاقتصاد القومي  ووجه وزير النقل  المختصين بالوزارة بتوفير كافة التسهيلات اللازمة  لخدمة القطاع السياحي و المساهمة في ظهوره  في أفضل صوره تليق بمكانة مصر العالمية .
 
 


 

الغردقة

السياحة

وزير النقل

اخبار مصر

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