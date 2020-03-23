اليوم السابع
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الإثنين، 23 مارس 2020 11:01 م
خالد صلاح
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المغرب.. عدد الإصابات بفيروس كورونا يتزايد ليصل إلى 143

الإثنين، 23 مارس 2020 10:05 م
المغرب.. عدد الإصابات بفيروس كورونا يتزايد ليصل إلى 143 مصاب بفيروس كورونا
أ ش أ

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أفادت وزارة الصحة المغربية بارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" فى المملكة، ليصل إلى إجمالى الإصابات التى تم تسجيلها إلى 143 حالة مؤكدة، وأعلن مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية محمد اليوبي، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالمملكة حتى مساء اليوم الإثنين، إلى 143 حالة إصابة، موضحا أن عدد الوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس ما زال مستقرا عند أربع حالات.
 
وأهابت وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط فى التدابير الاحترازية التى اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
 
وكان مدير الأوبئة بوزارة الصحة المغربية محمد اليوبى، قد أعلن اليوم الاثنين، إن عدد الحالات التى تم شفاؤها من فيروس كورونا ارتفع إلى 5 حالات بعد أن تماثلت حالتان جديدتان للشفاء، كما بلغ العدد الإجمالى للوفيات 4 حالات فقط . 
 
وأوضح اليوبى - فى تصريح اليوم الاثنين - أنه تم وضع 2798 شخصا خالط المصابين بفيروس " كورونا " قيد المراقبة الصحية ، وتم استبعاد 643 شخصا منهم بعد إجراء التحاليل المخبرية.
 
وكانت المغرب قد أعلنت فى وقت سابق من اليوم الأثنين، تسجيل 9 إصابات جديدة وارتفاع حصيلة المصابين إلى 143حالة.
 

المغرب

الصحه المغربيه

كورونا

فيروس كورونا

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