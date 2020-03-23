المغرب: حالات الشفاء من كورونا ترتفع إلى 5

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قال مدير الأوبئة بوزارة الصحة المغربية محمد اليوبى اليوم الاثنين، إن عدد الحالات التى تم شفاؤها من فيروس كورونا ارتفع إلى 5 حالات بعد أن تماثلت حالتان جديدتان للشفاء، كما بلغ العدد الإجمالى للوفيات 4 حالات فقط .

وأوضح اليوبى - فى تصريح اليوم الاثنين - أنه تم وضع 2798 شخصا خالط المصابين بفيروس " كورونا " قيد المراقبة الصحية ، وتم استبعاد 643 شخصا منهم بعد إجراء التحاليل المخبرية.

وكانت المغرب قد أعلنت فى وقت سابق من اليوم الأثنين، تسجيل 9 إصابات جديدة وارتفاع حصيلة المصابين إلى 143حالة.

من جانب آخر أعلنت الحكومة المغربية، مساء أمس الأحد، أن حالة الطوارئ الصحية، التى أقرها المغرب يوم الجمعة للحد من انتشار فيروس كورونا أو كوفيد 19 ستمتد حتى 20 أبريل المقبل.

وقال بيان للحكومة إن هذه الإجراءات" التى تندرج فى إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التى تتخذها السلطات العمومية،من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطنى ابتداء من 20 مارس 2020 على الساعة السادسة مساء إلى غاية 20 أبريل فى السادسة مساء".