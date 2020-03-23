اليوم السابع
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المرور ينشر سيارات الإغاثة بعد ظهور رياح مثيرة للأتربة بالطرق السريعة

الإثنين، 23 مارس 2020 01:50 م
المرور ينشر سيارات الإغاثة بعد ظهور رياح مثيرة للأتربة بالطرق السريعة سيارات اغاثة - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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ناشدت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور، جميع السائقين بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية الرابطة بين المحافظات بسبب ظهور أتربة على المحاور منعا للحوادث.

 

وشددت إدارة المرور ،على عدم السرعات الزائدة و تخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية و زيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات و يجب استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.

 

وأهابت إدارة المرور بالمواطنين اتباع قواعد المرور وإرشادات الإدارة العامة للمرور، بعد ظهور أتربة على الطرق حفاظا على سلامة الجميع، وإعادة التذكرة بأرقام التليفونات، التى قد تم الإعلان عنها للتواصل مع الإدارة العامة للمرور (01221110000 – 24021233/02 ) للمساعدة فى حالات الطوارئ على الطرق السريعة.

 

و كثفت اﻹدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور من تواجد الخدمات المرورية أعلى الطرق السريعة، لتأمين المواطنين بعد ظهور رياح مثيرة للأتربة على الطرق، مع انتشار سيارات الإغاثة أعلى الطرق ومتابعة الحالة المرورية، والإبلاغ عن أى معوقات للطرق.

 

و عززت ادارة المرور من انتشار ضباط المرور مزودين بالدراجات البخارية للقيام بعمليات تأمين للطرق السريعة، وتأمين مرتادى الطرق للوصول إلى الأماكن التى يقصودنها للإبلاغ عن أى أعطال أو حوادث مرورية.

 

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الإثنين ارتفاعا ملحوظا بحرارة الجو يصل إلى 8 درجات، حيث يتوقع بالقاهرة الكبرى طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة.

 

ويشهد الوجه البحرى أيضا طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة ،  وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة.

 

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا،  والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة  والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة على خليج السويس، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا  شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة  نهارا شديد البرودة  ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة .

 

 


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