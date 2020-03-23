اليوم السابع
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المجلس الملي للأقباط يشيد بقرارات غلق الكنائس ووقف الأنشطة

الإثنين، 23 مارس 2020 07:51 م
المجلس الملي للأقباط يشيد بقرارات غلق الكنائس ووقف الأنشطة البابا تواضروس
سارة علام

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أعلن المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس، أنه يتابع بتقدير عميق وإعجاب شديد القرارات التى تتخذها مؤسسة الرئاسة والحكومه من اجل مواجهة فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم.

وأكد المجلس الملي في بيان له اليوم، إن القرارات التي تتخذها الحكومة تمتاز بالحكمة والتاني، و تراعي مصالح البلاد والعباد، على كل المستويات الإقتصادية والإجتماعية والصحية.

وثمن المجلس الملى للأقباط، قرار المجمع المقدس للكنيسة المصرية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى، الخاص بتعليق القداسات وكافة الأنشطة الكنسية الروحية والإجتماعية والرياضية فى أرجاء الوطن، مشيرا إلى أنها تساهم فى تحقيق الأهداف الاحترازية التى تتخذها الدولة حفاظا على صحة وسلامة الوطن..

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تماشيا مع سياسة الدولة لمحاصرة الفيروس القاتل.

واجتمعت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية،  لمناقشة آخر التطورات بشأن موضوع انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، وأصدرت اللجنة عدد من القرارات الهامة، أبرزها  غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة، وغلق قاعات العزاء واقتصار أي جناز على أسرة المتوفي فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات وتمنع الزيارات إلى جميع أديرة الرهبان والراهبات.

جدير بالذكر إن فيروسات كورونا هي فصيلة كبيرة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان.  ومن المعروف أن عدداً من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر حالات عدوى الجهاز التنفسي التي تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد وخامة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (السارس). ويسبب فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً مرض فيروس كورونا كوفيد-19


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