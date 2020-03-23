المجر تبحث خيار الإغلاق العام لمكافحة كورونا

رويترز

قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، للمشرعين اليوم الاثنين، إن الحكومة تبحث خيار فرض إغلاق عام لمكافحة فيروس كورونا وذلك بينما تسعى الحكومة لاستخدام سلطات الطوارئ التي تقول إنها لازمة للتصدي للتفشي.

وقال أوربان "نبحث هذا الخيار، وأى الخيارات على وجه التحديد سيكون الأفضل".

وأضاف "دول مختلفة اتبعت توجهات مختلفة، حظر التجول لا يعني أن الناس لن تستطيع مغادرة منازلها، هذا غير مطلوب وغير ممكن".

وتسبب قيام سلطات المجر في غلق حدود البلاد في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا على أراضيها، لتكدس عدد كبير من الشاحنات على الطريق حيث امتدت الطوابير إلى مسافات طويلة.