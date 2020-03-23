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اللهم بلغنا رمضان.. دار الإفتاء تستطلع هلال شعبان غدا

الإثنين، 23 مارس 2020 08:20 م
اللهم بلغنا رمضان.. دار الإفتاء تستطلع هلال شعبان غدا استطلاع هلال شهر رمضان
كتب على عبد الرحمن

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قالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إنها ستستطلع هلال شهر شعبان غدا الثلاثاء، ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء نتيجة الاستطلاع غدا عقب صلاة المغرب.
 
وكانت الجمعية الفلكية بجدة كشفت فى تقرير لها ، أنه فى مساء غدا الثلاثاء ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة الساعة ( 3:34 مساء بتوقيت جرينتش) وفى ذلك الوقت سيكون القمر على ارتفاع (1) درجة والزاوية التى تفصله عن الشمس "الاستطالة" (5) درجات وإضاءة قرصة (0.2 %) وسيغرب عند الساعة 6:42 مساء (3:42 مساء بتوقيت غرينتش) بعد 8 دقائق من غروب الشمس وستكون رؤية القمر هذه الليلة غير ممكنه بالعين المجردة. 
 
وبعد الاقتران تحدث مرحلة تسمى " الإهلال" وتعنى رؤية الهلال الجديد بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من المحاق وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه وهذا سيتحقق مساء اليوم التالى الأربعاء 25 مارس 2020 ستكون رؤية هلال القمر ممكنه بالعين المجردة فى حال كانت الظروف الجوية مناسبة.
 
وستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 6:34 مساء ( 3:34 مساء بتوقيت جرينتش) وفى ذلك الوقت سيكون القمر على ارتفاع (11) درجة والزاوية التى تفصله عن الشمس "الاستطالة" (13) درجة وإضاءة قرصة (1.4%) وسيغرب عند الساعة 7:31 مساء (4:31 مساء بتوقيت غرينتش) بعد 57 دقيقة من غروب الشمس.
 
وعليه ستكون غرة شهر شعبان، إما فلكياً يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020  أو حسب إمكانية الرؤية بالعين المجردة يوم الخميس 26 مارس 2020 ، علما بأن القرار النهائى يعود للمحكمة العليا السعودية. 
 
 



 


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