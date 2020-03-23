اليوم السابع
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الكهرباء : الزام شركات التوزيع بتوفير مستلزمات الوقاية للمحصلين

الإثنين، 23 مارس 2020 07:00 ص
الكهرباء : الزام شركات التوزيع بتوفير مستلزمات الوقاية للمحصلين الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزاره الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور أيمن حمزة ، المتحدث باسم وزاره الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن هناك تعليمات مشدده من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لجميع شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهوريه بضرورة الالتزام بالاجراءات الإحترازية و الوقايه من في فيروس كورونا لمنع انتشاره.

و أضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" ، أن شركات توزيع الكهرباء ال9 ستقوم بتوفير الكمامات و المواد اللازمة للتطهير لجميع العاملين بإدارة التحصيل نظرا لكونهم اكثر قطاع يختلط بعدد كبير من المواطنين ، لافتا إلى أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و جميع قيادات الوزارة  خضعوا للكشف الطبى عند دخوله ديوان عام الوزارة و تبين عدم حملهم لفيروس كورونا.

و أشار حمزة ، إلى أنه من ضمن الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لتخفيض عدد العاملين تقرر منح جميع السيدات بالقطاع اجازة مدفوعة الأجر طوال مدة تعليق الدراسة بالمدارس و للجامعات.

كانت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أعلنت أنه في إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وحفاظا علي صحة العاملين بالقطاع واسرهم ومنعا لانتشار مرض "الكورونا" فانه تقرر اتخاذ الاجراءات التالية كاجراء وقائي وهي كالتالي:

-  يتم الكشف على جميع العاملين أو المترددين عند الدخول لمبانى الشركة لعدم دخول أي شخص درجة حرارته تتعدى 38.5o.

- أي عامل مصاب بارتفاع في درجة الحرارة أو السعال يتم الكشف عليه من خلال الإدارة الطبية لتحديد موقفه.

- التشديد على إجراءات النظافة والتعقيم بكافة المباني التابعة وخصوصاً المكاتب والصالات وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية ودورات المياه.

- التعاقد مع شركة تعقيم متخصصة معتمدة لتعقيم المباني التابعة مرة كل خمسة عشر يوماً.

- وقف جميع الدورات التدريبية بصفة مؤقتة لحين صدور تعليمات أخرى.

- في حالة عودة العاملين من الخارج يتم الكشف عليهم من خلال الإدارة الطبية وإعداد كارت متابعة لحالته لمدة 14 يوماً من تاريخ العودة ولا يتم استلامه للعمل إلا بعد توقيع مدير عام الإدارة الطبية.

-    التنبيه على كافة السائقين بتعقيم الأتوبيسات يومياً.

-   التنبيه على كافة عاملين المصاعد بضرورة ارتداء القفازات والكمامات الطبية مع ضرورة تعقيم المصعد بصفة مستمرة.

-  إلغاء التوقيع بالبصمة والتعامل بالكارت وفى حالة عدم وجود كارت يتم التوقيع بالدفاتر.

- بالنسبة لمراكز الخدمة والتعامل مع الجمهور يتم الآتى:

·  تعقيم شامل بشكل دورى لمراكز صالات خدمة الجمهور.

· يتم توزيع كمامات وقفازات على موظفي الصف الأمامى حفاظاً على سلامتهم.

·  إعداد لوحات توعية للجمهور بصالات الخدمة عن طريق الوقاية من الفيروس.

- بالنسبة للأجانب الموجودين بالمواقع لعمل عمرات أو صيانات أو أي أعمال أخرى يطبق عليهم نظام متابعة الحرارة وكارت متابعة يومى، أما بالنسبة للأجانب القادمين من الخارج بعد تاريخ هذا الإجراء يتم التنبيه عليهم بضرورة إحضار تحليل PCR.

 


 
 
 
 

 


الكهرباء

كورونا

وزارة الكهرباء

الطاقة المتجددة

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