اليوم السابع
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القوى العاملة: 28 ألف عامل غير منتظم سجلوا بياناتهم فى المنظومة الإلكترونية

الإثنين، 23 مارس 2020 02:52 م
القوى العاملة: 28 ألف عامل غير منتظم سجلوا بياناتهم فى المنظومة الإلكترونية محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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كشفت وزارة القوى العاملة، أنه فى إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية العاملة غير المنتظمة، بإعداد التدابير اللازمة لمواجهة أوضاع هذه الفئة بعد ظهور فيروس "كورونا " المستجد، وقيام وزارة القوى العاملة بمناشدة العمال غير المنتظمة الراغبة في تسجيل بياناتها من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة، فقد  قام منذ الخميس الماضى، وحتى اليوم الإثنين، بتسجيل 28 ألفاً من تلك الفئة عبر المنظومة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة على موقع الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى تخصيص  رقم  تليفون (01212201303) لاستقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على الواتس اب، فى إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية هذه الفئة من المواطنين.

وحذرت الوزارة جموع المواطنين من الانسياق وراء الشائعات التي تروجها بعض  المواقع والصفحات الالكترونية، من أنه سوف يتم صرف منح لمن يقوم  بإرسال بياناته على خدمة  الواتس اب.

كانت وزارة القوى العاملة، قد ناشدت العمالة غير المنتظمة الراغبة في تسجيل بياناتها، والتى لم تقيم بالتسجيل من قبل،  من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة على الرابط  www.manpower.gov.eg .

وأكدت الوزارة أنها لن تقبل طلبات باليد من المواطنين ، وإنما يتعين على الراغبين تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد .

وجددت الوزارة ، الإعلان عن تخصيص  رقم  تليفون (01212201303) لاستقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على الواتس اب، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية هذه الفئة من المواطنين .


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