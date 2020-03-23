القوى العاملة: تم صرف 500 جنيه منحة استثنائية لـ 120 ألف عامل غير منتظم

كتب-أحمد صلاح العزب

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة إن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالعمالة الغير منتظمة، والتي من الممكن أن تتضرر نتيجة إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا .

وأضاف سعفان قائلا خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مساء dmc الذى تقدمة الاعلامية إيمان الحصرى، لدينا قاعدة بيانات فى جميع محافظات الجمهورية، وقد قررنا صرف 500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة وتم توجيه الكشوف إلى مكاتب البريد للبدء فى صرفها، مشيرا إلى أنه تم صرف المنحة إلى120 ألف عامل مسجلين في قاعدة بيانات مديريات القوى العاملة.

وتابع سعفان:" نشكر منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية التي تدفع تبرعات لمساعدة العمالة غير المنتظمة وخلال اليومين الماضيين تم تسجيل 25 ألف استمارة مشيرا إلى أن موقع الوزارة مستمر في استقبال طلبات التسجيل ".

من جانب آخر أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية المصرية بميلانو، بمتابعة مستحقات المواطن المصري علاء مصطفى حسن البالغ من العمر 51عاما إثر إصابته بفيروس كورونا وإبلاغ تعازيه لأسرته.

وأوضح هيثم سعد الدين ، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: أنه بالمتابعة مع مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أشار الملحق العمالي مجدي حسنين، إلي المواطن المصري علاء مصطفى حسن المتوفي إثر إصابته بفيروس كورونا يعتبر الحالة الثانية ، وهو من مركز أبو حماد قرية كفر ابو نجم بمحافظة الشرقية، وتم تكفينه ودفنه حسب الشريعة الإسلامية في مقابر المسلمين، من خلال منظمه الايكوي التي تتكفل بدفن موتي المسلمين.

وقال سعد الدين : إنه جاري الاتصال بزوجته وأولاده الموجودين في إيطاليا لإبلاغهم خالص عزاء وزير القوي العاملة الشخصي، والوزارة، والسفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو وأسرة القنصلية، فضلا عن طلب المستندات الخاصة بإعلام الوراثة، وأي أوراق أو مستندات لديهم لمتابعة مستحقات الأسرة.

وكان محمد العبد، رئيس الجمعية الإيطالية المصرية، كشف عن وفاة ثانى مصرى بإيطاليا بسبب فيروس كورونا، وأوضح رئيس الجمعية الإيطالية المصرية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المصرى مقيم فى قرية بالقرب من ميلانو وهو مصرى من محافظة الشرقية بمركز ابو حماد قرية أبو نجم وعمره 51 سنة وأصيب بالعدوى من صاحب العمل و لم يكن يعانى من أى أمراض.