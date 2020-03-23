اليوم السابع
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الفلبين تؤوى المشردين فى خيام معقمة لمنع إصابتهم بفيروس كورونا.. فيديو

الإثنين، 23 مارس 2020 12:00 م
الفلبين تؤوى المشردين فى خيام معقمة لمنع إصابتهم بفيروس كورونا.. فيديو اماكن اقامة للمشردين فى الفلبين
كتب محمد شعلان

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نفذت السلطات الفلبينية في العاصمة مانيلا فكرة مختلفة لمنع تفشي فيروس كورونا بين المواطنين، حيث قامت بصناعة خيام معقمة طبيا للمشردين في الشوارع تشبه أماكن إيواء اللاجئين على المناطق الحدودية وسيمكثون فيها طوال فترة العزل الصحي في البلاد، وأقدمت الفلبين على هذا التصرف لمنع تحول العاصمة مانيلا إلى قنبلة موقوتة تعج بمصابي فيروس كورونا بسبب تجول المشردين في الشوارع ليلا ونهارا دون ملاجئ أو مساكن.

وكانت قد أعلنت الفلبين اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا إلى 396 والوفيات إلى 33 حالة، وذكرت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، أن الفلبين سجلت إصابة 16 حالة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 396، كما سجلت أيضا 8 وفيات ليرتفع عدد الوفيات إلى 33.

اماكن اقامة للمشردين فى الفلبين
اماكن اقامة للمشردين فى الفلبين

 

بيوت المشردين فى الفلبين
بيوت المشردين فى الفلبين

وكانت وزارة الصحة الفلبينية، قالت أمس الأحد، إن الفلبين سجلت 73 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل مجمل حالات الإصابة بها إلى 380 حالة.

وأعلنت الفلبين أيضا ست حالات وفاة جديدة بكورونا ليصل إجمالى عدد الوفيات إلى 25، وقال وزير خارجية الفلبين تيودورو لوكسين، إن بلاده بصدد وقف إصدار التأشيرات للأجانب ومنع كل الجنسيات من الدخول في محاولة لوقف تفشي فيروس كورونا.

وقال لوكسين على تويتر إنه وقع أمرا بوقف إصدار التأشيرات سواء في الداخل أو في المكاتب الخارجية. ولم يحدد لوكسين إطارا زمنيا للتدابير.

وأضاف لوكسين "هذه خطوة حتمية إلى الأمام: حظر شامل للزوار الأجانب من جميع الجنسيات دون استثناء" مضيفا أنه سيتم السماح للزوار الأجانب بالمغادرة.

وسجلت الفلبين 217 حالة إصابة بفيروس كورونا و17 وفاة أعلنت عن معظمها في الأسبوعين الماضيين. ويخضع أكثر من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 107 ملايين نسمة للعزل الصحي لمدة شهر.

وكانت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين اليوم الاثنين، أعلنت عدم تسجيل أى إصابة محلية جديدة محلية بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وأنها تلقت تقارير عن 9 وفيات و39 حالة إصابة جديدة جميعها حالات وافدة من الخارج، ما رفع العدد الإجمالي المسجل في الصين إلى 3273 وفاة و81272 إصابة حتى نهاية يوم أمس.


الفلبين

المشردين

مانيلا

فيروس كورونا

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