العروسان "أنطونيوس ونانسى" يواجهان كورونا بالمنيا بارتداء الكمامة وحمل الكلور

وأظهرت الصور قيام أنطونيوس ونانسى يحمل كل منهما مادة الكلور، كنوع من الحد من فيروس كورونا المستجد، كما يمسك أنطونيوس لافتة تحذير وتوعيه من خطورة الفيروس مكتوب عليها مش هنسلم مش هنبوس مش هننقل الفيروس إلى جانب ارتداء الكمامات.

ويقول أنطونيوس هانى ، العريس وصاحب الصور لـ"ليوم السابع"، أننا حاولنا أن نبعث برسالة الى كافة الشعب نقول لهم أن الإجراءات التى تتخذها الدولة لابد أن تتبعوها، مضيفا أن الحفل اتفرض علينا فى هذا التوقيت لأننا كنا مستعدون بكافة التجهيزات، ولم يكن هناك مجال للتأجيل، ولفت أن الفكرة جاءت من نجل عمنا جون حتى نستغل ذلك فى النصح للمواطنين دون أن نعبأ بأى أحد ولكن رسالتنا نتمنى أن تصل للمواطنين أن يلتزموا حتى تمر هذه الأيام.

وقال إن المدعوون فى الفرح كلهم شاركونا فى دعوتنا بالاهتمام بالنظافة والتطهير والحفاظ على أنفسنا من هذا الفيروس.

ويقول جون بشرى مصور الفرح وصديق العروسين، إن حفل زفاف انطونيوس هانى يوس ونانسى الفونس المقيمان بقرية بنى غنى التابعة لمركز سمالوط، أقيم بالكنيسه الإنجيلية فى قرية بنى غنى وكان عدد المعازيم محدود جدا، بسبب قرار إغلاق الكنائس، ولفت إلى أن الظروف أجبرت العروسين على إتمام الفرح فى هذا التوقيت لأن التجهيزات والاستعداد للفرح كان قد قام به أسرة العروسين، فلم يكن هناك مجال للتاجيل، أو التراجع عن اقامة حفل الزفاف .

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قرر حظر إقامة أي تجمعات لإقامة أفراح او احتفالات او مناسبات أو سرادق عزاء أو اجتماعات أو ندوات سواء أقيمت داخل قاعة احتفالات عامة أو خاصة او بالشوارع على مستوي الوحدات المحلية لمراكز ومدن وقري المحافظة لحين صدور أي تعليمات اخري، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك وفقا للكتاب الدوري الصادر عن وزير التنمية المحلية، بشأن متابعة الإجراءات المتخذة للحد انتشار فيروس كورونا المستجد، ولك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

شدد المحافظ، على تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية لإحكام الرقابة على المخالفين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين لتلك القرارات، وذلك لضمان تطبيق الإجراءات التي اتخذتها المحافظة كإجراء احترازي ووقائي لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وناشد المحافظ، جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية.

وكان المحافظ قد أصدر عدد من القرارات في وقت لاحق تتضمن مجموعة من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث كلف إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، باستقبال كافة الشكاوى إلكترونيا، وتعليق اللقاء الجماهيري الذي كان يعقد أسبوعيا، لحين إشعار آخر، كما تم تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير بكل مكاتب ديوان المحافظة والاحياء والمراكز والمدن والمديريات.

كما قرر المحافظ، منع تدخين الشيشة منعاً باتاً داخل كافة المقاهي، والكافيهات، والمحال العامة، داخل نطاق الوحدات المحلية، لجميع مراكز، ومدن، وقري، محافظة المنيا ، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين لهذا القرار.

وقرر المحافظ ايقاف جميع الأسواق الاسبوعية بمراكز المحافظة، ووجه ، مديرية التموين بالبدء في تنظيم حملات مكثفة لضبط الأسواق، والتصدي بحزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، ومنع اي محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية، والمتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة.