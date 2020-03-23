العراق: تمديد حظر التجول بالنجف للأول من أبريل للحد من انتشار كورونا

أعلنت خلية الأزمة فى محافظة النجف العراقية، اليوم الاثنين، تمديد حظر التجول فى المحافظة إلى الأول من شهر أبريل المقبل؛ كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد فى البلاد ،وذكرت الخلية - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أنها "قررت تمديد حظر التجوال والعطلة فى محافظة النجف حتى الأول من الشهر المقبل"، مشيرة إلى أن "الحظر قابل للتمديد حسب تقديرات الموقف".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، فى وقت سابق اليوم، تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى العراق، لافتة إلى ارتفاع المصابين بالفيروس إلى 266 حالة والوفيات إلى 23 حالة.

وكانت الحكومة العراقية، قد أعلنت فى بيان يوم أمس الأحد، إنها مدت أجل العمل بحظر تجول يمنع التنقل من بغداد وإليها حتى يوم 28 مارس فى إطار إجراءات صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأضافت أنها قررت أيضا مد العمل بحظر جميع الرحلات الجوية من مطارات البلاد وإليها حتى 28 مارس. وكان حظر التجول الذى فُرض يوم 17 مارس يمنع الأفراد من الانتقال من بغداد وإليها.

وقالت وزارة الصحة اليوم الأحد إنه تم التأكد مما لا يقل عن 230 حالة إصابة بفيروس كورونا فى العراق حتى الآن، وإن 20 شخصا توفوا بسبب الفيروس.