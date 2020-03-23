العالم يسابق الزمن.. 7 دول أوروبية تعمل على 4 علاجات لفيروس كورونا

كتب محمد عبد العظيم

تسابق العديد من دول العالم الزمن من أجل الوصول إلى لقاح أو علاج جديد للتعامل مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفى هذا الإطار بدأت تجارب سريرية فى 7 دول داخل القارة الأوروبية التى تشهد انتشارا كبيرا للفيروس لاختبار 4 علاجات محتملة للمرض القاتل.

وبدأت تجارب العلاجات الأربعة على 3200 شخص، وتشمل عقاقير "ريمديسيفير"، و"لوبينافير" بخلطه مع "ريتوفانير" على أن يعطى العقار الأخير مع "أنترفيرون بيتا" أو من دونه، فضلا عن "هيدروكسي كلوروكوين، على ما ذكرت هيئة "إنسيرم" الفرنسية للأبحاث الطبية، وفيما قالت الهيئة الفرنسية أيضا إن تجربة سريرية دولية ستطلق تحت إشراف منظمة الصحة العالمية، وذلك وفق "سكاى نيوز".

وأعلنت روسيا من جهتها أنها باشرت تجربة لقاح على الحيوانات لإمكانية تطبيقها بعد ذلك على البشر للتعامل مع فيروس كورونا، على أن تصدر نتائجها الأولى فى شهر يونيو المقبل.

وفيما أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الاثنين، تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع العدد الكلي للمصابين في روسيا إلى 438 شخصا.