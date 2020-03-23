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"الطيران المدنى السعودى" تعلن استمرار استقبال البضائع عبر محطات الشحن الجوى

الإثنين، 23 مارس 2020 08:30 م
"الطيران المدنى السعودى" تعلن استمرار استقبال البضائع عبر محطات الشحن الجوى تطهير وتعقيم الطائرات
إيمان حنا

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي استمرار استقبال البضائع عبر محطات الشحن الجوي في جميع مطارات المملكة على مدار الساعة. وفق بيان صحفى عن السفارة السعودية بالقاهرة.

وتضمنت الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية إلزام المستفيدين وشركات الشحن الجوي العاملة في مطارات المملكة بتطبيق اشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد 19- (COVID).

واتخذت الجهات المسؤولة كل ما يلزم من احتياطات لتعقيم وتطهير مرافق المحطات الخاصة بالشحن الجوي في مطارات المملكة، وعمل نقاط فحص طبية في جميع المحطات للعاملين والزوار، إضافة إلى تزويد الطواقم العاملة بكل وسائل الحماية والوقاية لتسير تدفق السلع والخدمات لمدن المملكة بكل سلامة وأمان.

ودعت الهيئة العامة للطيران المدني جميع شركات الشحن الجوي العاملة في مطارات المملكة إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المنفذة في المطارات واتباع الإرشادات الصحية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

 

هيئة الطيرا السعودى

السعودية

البضائع

حكومة السعودية

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