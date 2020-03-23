اليوم السابع
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الطيران العُمانى يعلق رحلاته بين مسقط وإسطنبول حتى 31 مارس الجارى

الإثنين، 23 مارس 2020 09:57 ص
الطيران العُمانى يعلق رحلاته بين مسقط وإسطنبول حتى 31 مارس الجارى الطيران العمانى يعلن تعليق رحلاته - أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أعلن الطيران العماني عن تعليق رحلاته المجدولة بين مسقط و اسطنبول بجمهورية تركيا اعتبارًا من 25 مارس وحتى 31 مارس الجاري نتيجة القيود المفروضة على حركة السفر وفقا لصحيفة عمان، حيث أشار الطيران العماني بأن من لديهم حجوزات للسفر على هذه الوجهة التواصل مع مركز الاتصالات على 24531111 او بمكتب الطيران العماني في بلدانهم.

وكانت حذرت وزارة الصحة بسلطنة عمان من الرطوبة التي تزيد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩)، ودعت الوزارة مواطنيها بالبقاء في المنازل وقال  "نهيب بضرورة التزام الجميع بالبقاء في المنازل وعدم الخروج إلى الأودية وغيرها من أماكن التنزه الاعتيادية نتيجة تأثر اجواء السلطنة بمنخفض جوى مصحوب بهطول الأمطار وارتفاع نسبة الرطوبة فى الجو اللذين يزيدان من فرص بقاء الفيروس على الأسطح".

وفى غضون ذلك أعلنت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) فى سلطنة عمان تقليص عدد الموظفين فى مقرات العمل فى الجهات الحكومية إلى ما لا يزيد عن 30% لإنجاز الأعمال الضرورية، أضافت اللجنة، فى بيان اليوم الأحد، أن بقية الموظفين سيباشرون أعمالهم عن بُعد وعلى رؤساء الوحدات الحكومية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تأثر الأعمال الأساسيّة واتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.
 
كما قررت اللجنة منع التجمّعات بكافة أنواعها فى الأماكن العامة واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المخالفين وإغلاق قاعات خدمات المراجعين فى جميع المؤسسات العامة والخاصّة، واستخدام الخدمات الإلكترونية ما أمكن، وإغلاق كافة محلات الصرافة على أن تقدم البنوك خدمات الصرافة مع ضرورة اتخاذها التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار الفيروس.
 

 


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عمان

تعليق رحلات

كورونا

تركيا

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