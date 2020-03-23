اليوم السابع
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الصين.. منطقة التبت تخصص إعانات للشركات المبتكرة

الإثنين، 23 مارس 2020 08:28 م
الصين.. منطقة التبت تخصص إعانات للشركات المبتكرة أرشيفية
وكالات

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خصصت منطقة التبت ذاتية الحكم بجنوب غربى الصين، 5.43 مليون يوان لأكثر من 90 شركة تم اعتبارها مبتكرة، وفقا لما ذكرته الدائرة المالية الإقليمية.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، يعد الدعم جزءا من جهود المنطقة لتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، التي بدأت في مارس من العام الماضي، ويتم تقديم الأموال للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحاضنات في المنطقة.

ويمكن للشركات الموجهة نحو التكنولوجيا التقدم بطلب للحصول على ما يصل إلى 100 ألف يوان سنويا، بينما يمكن لفرق الشركات الناشئة الحصول على ما يصل إلى 50 ألف يوان سنويًا.

وفي سبتمبر 2019، أصدرت التبت خطة تطوير لمواصلة دعم الابتكار وريادة الأعمال بين سكان التبت الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 35 عاما.


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