اليوم السابع
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الإثنين، 23 مارس 2020 09:18 م
خالد صلاح
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الصين تطرح خطة لتسوية النزاعات الاجتماعية وسط الوباء

الإثنين، 23 مارس 2020 07:56 م
الصين تطرح خطة لتسوية النزاعات الاجتماعية وسط الوباء محاولات لمنع تفشى كورونا
وكالات

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أصدرت وزارة العدل الصينية، مبدأ توجيهيا لاجراء حملة وطنية بشأن حل النزاعات والصراعات الاجتماعية فى المرحلة المتأخرة خلال معركة مكافحة تفشى الوباء الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وعقب الانتهاء منها.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، ذكر المبدأ التوجيهى أن السلطات القضائية على كافة المستويات طُلب منها حشد المحامين على المشاركة فى هذه الحملة وتوجيه الجماهير لحل النزاعات وفقا للقانون.

وأضاف أنه تم تشجيع المحامين على المشاركة فى التعامل مع الشكاوي العامة وحل النزاعات على المستوى الأولي.

وأكد المبدأ التوجيهي على توفير الخدمات القانونية للشركات وتيسير استئناف إنتاجها.

ودعا إلى التنسيق بين مختلف آليات حل النزاعات، بما فيها لجان الوساطة الشعبية والقطاعات الإدارية ولجان الوساطة المتخصصة بالتجارة وكذلك من خلال الإجراءات القانونية.

وحث المبدأ التوجيهي السلطات القضائية على ضمان فعالية الحملة، مطالبا بالمساعدة القانونية للمحتاجين.  


الصين

كورونا

تفشى كورونا

نزاعات اجتماعيه

العدل الصينيه

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