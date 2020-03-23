اليوم السابع
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الصحة فى رسالة للمواطنين: لا تخرجوا من المنازل إلا للضرورة.. وتجنبوا الزيارات

الإثنين، 23 مارس 2020 03:01 م
الصحة فى رسالة للمواطنين: لا تخرجوا من المنازل إلا للضرورة.. وتجنبوا الزيارات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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وجهت وزارة الصحة والسكان المصرية، 5 نصائح جديدة للمواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد، عبر رسائل "sms" على الهواتف المحمولة بهدف الحماية من أى عدوى محتملة لفيروس كوفيد 2019 .
 
وقالت وزارة الصحة، فى نصائحها للمواطنين: "برجاء عدم الخروج من المنزل إلا عند الضرورة وتجنب الزيارات وعدم التواجد في التجمعات وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون".
 
ووجهت وزارة الصحة والسكان المواطنين، بضرورة تطهير الأسطح باستمرار.

أكدت وزارة الصحة والسكان أن تجنب التدخين أمر هام في ظل ظروف انتشار عدوى فيروس كورونا مؤكدة أن التدخين يزيد احتمالية الإصابة بعدة أمراض حال الإصابة بعدوى كورونا داعية جميع المواطنين إلى الإقلاع عن التدخين.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن الأكل الصحى المغذى يساعد في رفع المناعة وهو ما يقلل من فرص الإصابة بالعدوى وطالبت بضرورة تجنب المشروبات التى تحتوى على نسبة عالية من السكر كما أن التدريبات الرياضية المنظمة مهمة للكبار بواقع 30 دقيقة والأطفال ساعة يومياً.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد حذرت من سلسلة من قيام البعض بعادات خاطئة تتمثل خطورتها فى نقل الأمراض وخاصة فيروس كورونا مثل الكح والعطس بدون استخدام مناديل ورقية بالإضافة إلى عدم التخلص الآمن من المناديل المستعملة  وهو ما يسبب نقل العدوي كما حذرت من لبس الكمامات إلا فى حالة الضرورة والتى تتمثل فى التواجد فى مكان مزدحم أو عند زيارة مريض  وتابعت : لابد من الرجوع للوزارة وعدم الانسياق للشائعات .
وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه ينبغى الحرص الشديد على نظافة اليد بشكل مستمر من خلال فركها بمحلول كحلى أو غسلها مدة من 20 إلى 40 ثانية بالماء والصابون وهو ما يخلصنا من الفيروسات والأوبئة كما وجهت المواطنين بعدم النزول للشوارع اذا شعروا بارتفاع فى درجة الحرارة أو ظهرت عليهم أعراض الأنفلونزا أو الكورونا.

ونصحت بعدم الاختلاط بين المواطنين تحسبا لانتقال العدوى مؤكدة أن أعراض الإصابة بفيروس كورونا تتمثل فى ارتفاع درجات الحرارة وضيق فى التنفس والكحة وتابعت وزارة الصحة: يجب الإبتعاد عن الأشخاص المصابين بأعراض الكورونا تماما والبعد عن الأشخاص العاديين مسافة متر تقريبا .


الصحة

فيروس كورونا

المنزل

الزيارات

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