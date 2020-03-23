من جانبها ، طالبت الحكومة الاتحادية الهندية باقي الولايات بتطبيق القوبات القانونية على أولئك الذين ينتهكون القواعد.

وكانت الهند أعلنت -في وقت سابق- تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 258 شخصا، بينهم 39 أجنبيا، وهم من إيطاليا والفلبين وبريطانيا وكندا وإندونيسيا وسنغافورة.

وأوضحت أن أغلب الإصابات تم تسجيلها في ولاية ماهارشتا، غربي البلاد حيث تم التأكد من 49 إصابة، وفي ولاية كيرالا في الجنوب الغربي 33 إصابة، والإصابات الأخرى موزعة على مختلف أنحاء البلاد.