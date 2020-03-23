الصحة العالمية فى إفريقيا: ارتفاع أعداد المصابين بكورونا إلى 1396 فى 43 دولة

كتب محمد تهامى زكى

أعلنت منظمة الصحة العالمية فى إفريقيا، عن تسجيل 122 حالة جديدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" حتى الساعة السابعة من صباح اليوم، الاثنين، ليرتفع العدد إلى 1396 حالة حتى اليوم فى 43 دولة داخل القارة السمراء، وكانت الأرقام النهائية فى مصر ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة، وخروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة من أصل 74، فيما تم تسجيل 33 حالة جديدة فى مصر حتى مساء الأحد، إضافة إلى وفاة 4 حالات جديدة، ليصبح بذلك إجمالى عدد المصابين 327 حالة، والوفيات 14 حالة.









وجاء ترتيب الحالات المكتشفة فى الدول الإفريقية وفقا للمنظمة، 65 فى الجزائر، مصر 42، بوركينا فاسو 5، السنغال 5، المغرب 3، وحالة واحدة فى كل من ساحل العاج ونيجيريا.





من ناحية أخرى، قال كبير خبراء الطوارئ فى منظمة الصحة العالمية مايك رايان، إن فرض العزل الصحى ليس كافيا لهزيمة فيروس كورونا، مضيفا أن هناك حاجة لوجود تدابير للصحة العامة تحول دون عودة ظهور الفيروس فيما بعد.





وقال رايان، إن ما نحتاج إليه بحق هو العثور على المرضى ومن يحملون الفيروس وعزلهم والعثور على من خالطوهم وعزلهم، مضيفا أنه إذا لم تكن هناك تدابير قوية للصحة العامة الآن فإن الخطر هو عودة المرض من جديد عند رفع هذه القيود على الحركة وقرارات الإغلاق .





وقال رايان إن الصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية، التى اتخذت إلى جانب القيود، تدابير مشددة لفحص كل شخص يشتبه فى إصابته، تمثل نماذج يحتذى بها لأوروبا، التى قالت المنظمة إنها حلت محل آسيا وأصبحت مركز الوباء.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد دعت فى وقت سابق إلى اتباع استراتيجية "التباعد الجسدى" بدلا من الاستراتيجية التى كانت تدعو إليها سابقا وهى "التباعد الاجتماعى" والتى كانت تقوم على التزام مسافة بين الأشخاص أثناء تعاملاتهم.