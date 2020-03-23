اليوم السابع
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الصحة العالمية تشكر السعودية لنقل إمدادات خاصة بفيروس كورونا إلى اليمن

الإثنين، 23 مارس 2020 12:28 م
الصحة العالمية تشكر السعودية لنقل إمدادات خاصة بفيروس كورونا إلى اليمن الإمدادت الطبية
كتب محمد تهامى زكى

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أعربت منظمة الصحة العالمية، عن شكرها للمملكة السعودية، التى نقلت إمدادات المنظمة الحيوية الخاصة بفيروس كورونا الجديد –كوفيد 19- جواً إلى اليمن.

وكتب حساب المنظمة عبر حسابها على تويتر: "شكر خاص للمملكة العربية السعودية، التى نقلت إمدادات منظمة الصحة العالمية، الحيوية الخاصة بفيروس كورونا الجديد –كوفيد 19- جواً إلى اليمن".

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وأوضحت المنظمة، أن الشحنة تشمل معدات الحماية الشخصية للعاملين الصحيين واختبارات الفحص المختبرى فى عدن وصنعاء وأيضا أدوية الصدمة ومستلزمات لدعم الاستجابة المستمرة للأزمة.

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من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الاستثناءات المتعلقة بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القاضى بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لمدة 21 يوما، ابتداءً من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، وذلك من مساء اليوم الاثنين، حيث قالت فى بيان لها، أن الأنشطة الحيوية المستثناة من تطبيق منع التجول شملت؛ قطاع الأغذية (نقاط البيع) كالتموينات والسوبر ماركت ومحلات بيع الخضار والدواجن واللحوم والمخابز والمصانع والمعامل الغذائية، والقطاع الصحى كالصيدليات وما فى حكمها والعيادات الطبية (المستوصفات) والمستشفيات والمختبرات ومصانع ومعامل المواد والأجهزة الطبية، وقطاع الإعلام بمختلف وسائله، وقطاع النقل كنقل البضائع والطرود والتخليص الجمركى والمستودعات والمخازن والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد للقطاع الصحى والقطاع الغذائى وتشغيل الموانئ.
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وأوضحت أن الاستثناءات شملت كذلك أنشطة التجارة الإلكترونية كالعاملين فى تطبيقات المشتريات الإلكترونية للأنشطة المستثناة والعاملين فى تطبيقات التوصيل للأنشطة المستثناة، وأنشطة خدمات الإقامة مثل الفنادق والشقق المفروشة، وقطاع الطاقة كمحطات الوقود وخدمات الطوارئ لشركة الكهرباء، وقطاع الخدمات المالية والتأمين كمباشرة الحوادث (نجم) والخدمات التأمينية الصحية العاجلة (الموافقات) وباقى خدمات التأمين، وقطاع الاتصالات كمشغلى الانترنت وشبكات الاتصال، وقطاع المياه مثل خدمات الطوارئ لشركة المياه وخدمة توصيل المياه الصالحة للشرب للمنازل (الشيب).
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وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم السماح بالتنقل وقت منع التجول للسيارات الأمنية والعسكرية والصحية وسيارات الخدمات الحكومية الرقابية، وسيارات الأنشطة المستثناة، وإتاحة استخدام التوصيل عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية (خدمات التوصيل السريعة) خلال منع التجول، وذلك لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات الضرورية المستثناة وتوصيلها إلى المنازل.

وأكدت أنه سيتم خلال وقت منع التجول السماح للمؤذنين بالوصول إلى المساجد لرفع الأذان، والسماح للعاملين فى البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وما فى حكمها المقيمين فى الحى الدبلوماسى بالانتقال أثناء فترة المنع من وإلى مقرات أعمالهم فى الحى.


الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

السعودية

اليمن

كورونا

فيروس كورونا

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