الصحة العالمية: المجتمع الدولى يحتاج 675 مليون دولار لمساعدة بعض الدول لمواجهة كورونا

هند المغربي

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن المجتمع الدولي بحاجة إلى 675 مليون دولار لمساعدة الدول التي لديها أنظمة صحية هشة للتعامل مع فيروس كورونا وفق ما ذكرته شبكة سكاي نيوز فى خبر عاجل لها.

وكانت منظمة الصحة العالمية فى إفريقيا، أعلنت عن تسجيل 122 حالة جديدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" حتى الساعة السابعة من صباح اليوم، الاثنين، ليرتفع العدد إلى 1396 حالة حتى اليوم فى 43 دولة داخل القارة السمراء، وكانت الأرقام النهائية فى مصر ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة، وخروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة من أصل 74، فيما تم تسجيل 33 حالة جديدة فى مصر حتى مساء الأحد، إضافة إلى وفاة 4 حالات جديدة، ليصبح بذلك إجمالى عدد المصابين 327 حالة، والوفيات 14 حالة.